Nova infraestrutura foi entregue na noite de quarta-feira (23), no Câmpus Centro; local estava fechado desde o início da pandemia da Covid-19

publicado em 25/03/2022

O espaço foi ampliado, renovado e equipado com materiais didáticos que somarão com a aprendizagem dos estudantes (Foto: Divulgação)

Alunos e docentes do curso de Pedagogia da Unifev reinauguraram, na noite de quarta-feira (23), o novo Laboratório Didático-Pedagógico da instituição. O local estava fechado desde o início da pandemia da Covid-19 e passou por reformas durante o período.O espaço foi ampliado, renovado e equipado com materiais didáticos que somarão com a aprendizagem dos estudantes no dia a dia. “Além de maior, o laboratório recebeu cores novas nas paredes e mais recursos pedagógicos para que os alunos usufruam das aulas práticas. Ele é um grande diferencial da UNIFEV para preparar os futuros profissionais para lidar com os desafios de educar as crianças no século XXI”, explicou o coordenador, professor Anderson Bençal Indalécio.A docente Dione Maribel Lissoni Figueiredo afirmou que o laboratório oferece uma experiência muito rica e valiosa aos estudantes do curso. “Através dos materiais que temos aqui, eles conseguem organizar suas aulas práticas e pensar em um plano de ensino que de fato seja adequado a cada faixa etária, seja para a educação infantil ou fundamental”, ressaltou.“É muito importante termos acesso a esses materiais didáticos, para, quando chegarmos a uma sala de aula, não termos nenhuma surpresa e estarmos preparados para utilizar esses equipamentos de ensino”, destacou o aluno do 7º período Eric de Jesus Cambraia.Para Lethicia Izaias, aluna do 1º período do curso, o professor que tem o dom de ensinar pode, além de marcar a vida do estudante, também servir de inspiração. “Sempre gostei muito de ensinar e tive um professor no fundamental que foi uma das melhores pessoas que eu já conheci, isso acabou me incentivando na escolha pela graduação e eu não me arrependo”, disse ela.“Vamos resgatar os projetos para trazermos crianças para o nosso laboratório, onde os alunos da Pedagogia farão intervenções pedagógicas, aprendendo na prática, além do estágio curricular que eles já têm na grade do curso. As aulas realizadas aqui também conseguem conectar os conteúdos teóricos sobre o desenvolvimento infantil com o desenvolvimento da psicologia da aprendizagem, ou seja, é um local extremamente importante para a formação desses novos profissionais”, finalizou Anderson Bençal.