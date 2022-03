Jorge Seba (PSDB) recebeu dos alunos do 8º ano C um projeto que visa contribuir com a Administração Municipal na área do meio ambiente

publicado em 30/03/2022

Estudantes do oitavo ano elaboraram projeto de lei com foco no meio ambiente; encontro possibilitou aproximar a turma do Executivo (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

O prefeito Jorge Seba (PSDB) cumpriu uma agenda especial neste início da semana quando esteve na Escola Estadual “Prof.ª Sarah Arnoldi Barbosa”, também conhecida como SAB, onde recebeu dos alunos do 8º ano C um projeto que visa contribuir com a Administração Municipal na área do meio ambiente.O professor de Ciências, Thiago Iani Costa Ramos, explicou que os alunos fizeram uma ampla pesquisa sobre o meio ambiente em Votuporanga e decidiram sugerir ao prefeito como melhorar o respectivo setor. Thiago entrou em contato com o secretário de Direitos Humanos, Emerson Pereira, que topou aproximar os alunos do Poder Executivo.“Levar o prefeito até uma sala de aula, onde ele pode ouvir os estudantes e suas ideias de como melhorar a nossa cidade, é uma grande oportunidade de aproximar o poder público da juventude”, falou o secretário.O projeto apresentado pelos alunos recebeu o título de “Plante uma árvore”, que tem como objetivo estimular munícipes, associações de moradores, ONGs (organizações não governamentais) e empresas estabelecidas no município a se tornarem agentes ativos no processo de arborização urbana e, assim, futuramente, aumentar o número e a qualidade dos espaços verdes, contribuindo desta forma para o alcance das metas do Programa Município Verde e Azul.Visando incentivar a arborização no município de Votuporanga, no primeiro ano de sua implantação, cada logradouro que plantar uma árvore poderá ter descontado 10% de seu IPTU anual no próximo ano.O prefeito Jorge Seba adiantou que irá estudar o projeto e adequar a iniciativa dos jovens no que tange as leis municipais. Ele aproveitou o momento para elogiar o projeto dos alunos que visa o bem comum para com a sociedade. “A ideia de vocês foi construída através de conhecimento e experiências educacionais. Ela vem fortalecer, ainda mais, a contribuição social para nossa administração”, disse.A visita foi acompanhada também pela primeira-dama Rose Seba, pela supervisora de ensino Célia Aparecida Barbizani; pela diretora da escola, Isabel Cristina Bertolo; pela professora coordenadora geral, Viviani Rodrigues Rodante; e por Neiva Collaço, membro da Diretoria Regional de Ensino.