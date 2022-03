Por meio de equipamentos, implementos e recuperação de estradas rurais, aquisições dos programas assinados, visam melhorias e segurança

publicado em 28/03/2022

Entre equipamentos e implementos, pelo Programa "Patrulha Agrícola", o município receberá um Trator de Rodas (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Na manhã do último sábado (26), Votuporanga recebeu do Governo do Estado diversos equipamentos, implementos e melhorias em estradas rurais que beneficiarão o setor agro do município, por meio dos programas "Patrulha Agrícola", "AgroSP+Seguro", "Melhor Caminho" e "Frota Nova". Com as aquisições, o objetivo é oportunizar melhorias e segurança na produção agropecuária, além de benefícios na recuperação do tráfego rural.As conquistas, que foram intermediadas pelo deputado estadual Carlão Pignatari junto ao Governo Estadual, são solicitações dos vereadores Daniel David, Nilton Cesar Santiago e Valdecir Lio ao Secretário de Agricultura e Abastecimento de São Paulo, Itamar Borges. A assinatura dos convênios e a entrega dos equipamentos foram acompanhadas pelo vice-prefeito Cabo Valter, representando o prefeito Jorge Seba, e pelo assessor de gabinete José Antônio de Souza.Entre equipamentos e implementos, pelo Programa "Patrulha Agrícola", o município receberá um Trator de Rodas, um Distribuidor de Calcário, um Distribuidor de Sementes, um Pulverizador, uma Grade Aradora e um Arador Subsolador; o "AgroSP+Seguro", que atua no patrulhamento e segurança de propriedades rurais, contará com mais um camionete, totalizando três veículos; pelo programa "Frota Nova", contará com uma Pá-Carregadeira, uma Retroescavadeira e um Caminhão Basculante; e o "Melhor Caminho" trará benefícios no tráfego rural, com a recuperação total de 20,33km.