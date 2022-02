A informação foi confirmada pelo secretário de Trânsito, Transporte e Segurança, sargento Marcos Moreno, em entrevista à Cidade FM

publicado em 07/02/2022

Dentre os novos conjuntos de semáforos, um será no cruzamento da Avenida Antonio Augusto Paes, com a rua Das Américas (Foto: A Cidade)

Da redação

A Cidade FM recebeu sexta-feira (04) em seus estúdios o secretário municipal de Trânsito, Transporte e Segurança, sargento Marcos Moreno, para uma entrevista sobre as ações já implementadas em sua Pasta e as que devem sair do papel nos próximos meses. Segundo ele, Votuporanga deve ganhar ainda neste ano mais sete conjuntos de semáforos em pontos de conflito no trânsito do município.

Em quase uma hora de entrevista, Moreno respondeu às perguntas de ouvintes e também da bancada, onde apresentou informações sobre os estudos em andamento para melhorar o fluxo de veículos em Votuporanga.

É nesse sentido que a Secretaria de Trânsito fez estudos e já concluiu os projetos para implantação de novos conjuntos semafóricos em sete pontos. Um deles ficará Avenida Antonio Augusto Paes, esquina com a rua Das Américas, onde já foram registrados vários acidentes.

“As nossas ideias é que alguns pontos onde estão as rotárias sejam instalados semáforos. Essa é uma necessidade que a gente acredita na Avenida Antonio Augusto Paes, esquina com a rua Das Américas, ali tem uma rotatória, mas percebemos que não caiu muito bem no local”, explicou.

Além deste, o secretário afirmou que haverá a instalação de semáforos na esquina da rua Uruguai com a Alfredo Rodrigues Simões; na rua Minas Gerais com a Padre Izidoro Cordeiro Paranhos; e na avenida Pansani com a rua Copacabana. Os outros três conjuntos, como já antecipado pelo A Cidade, serão instalados na Avenida das Nações.