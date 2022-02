Solicitação foi feita através do Cidas; emenda do deputado federal Alexis Fonteyne destinará recurso de R$4 milhões

publicado em 17/02/2022

O Consórcio, presidido pelo prefeito Jorge Seba, é composto por 11 municípios da região noroeste paulista (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Na última quinta-feira (10), o prefeito Jorge Seba, também presidente do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Ambiental Sustentável (Cidas), recebeu no auditório do Parque da Cultura, o deputado federal Alexis Fonteyne para anunciar uma conquista para o meio-ambiente. Através de uma emenda, o município receberá um recurso de R$4 milhões para a construção de uma usina de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU).Com a implantação da usina de triagem, os resíduos sólidos passarão por um processo, para que o lixo, que atualmente é enviado para o aterro, sofra uma separação, e o que for resíduo reciclável seco e orgânico, sejam enviados para a destinação ambiental dos Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) e os demais rejeitos que forem inservíveis, sigam para a deposição final no aterro.O Consórcio, presidido pelo prefeito Jorge Seba, é composto por 11 municípios da região noroeste paulista, são eles: Álvares Florence, Américo de Campos, Cardoso, Cosmorama, Meridiano, Parisi, Paulo de Faria, Pedranópolis, Pontes Gestal, Valentim Gentil e Votuporanga.O prefeito Jorge Seba destaca a importância e o desafio da implantação da usina. "Através do Cidas, solicitamos esse recurso e fomos prontamente atendidos para darmos início na construção da usina de resíduos sólidos. Essa conquista é o começo de uma nova era para o meio-ambiente, porque é um desafio poder transformar o resíduo sólido em uma solução sustentável".