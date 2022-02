A Secretaria de Cultura e Turismo de Votuporanga, em parceria com a Escola de Kung Fu Punhos Unidos, promoverá apresentações gratuitas

publicado em 04/02/2022

Em Votuporanga ocorrerá apresentações e seminários referentes ao Ano Novo Chinês, que inclusive foi homenageado pelo Google e pelo Instagram (Fotos: Prefeitura de Votuporanga e Reprodução)

Lara MatozoEstagiária sob supervisãolara@acidadevotuporanga.com.brO Ano Novo Chinês, este ano representado pelo Tigre da Água, começou na terça-feira (1º) e a Secretaria de Cultura e Turismo de Votuporanga, em parceria com a Escola de Kung Fu Punhos Unidos, promove desta sexta-feira (04) até domingo (06) a 'Celebração da Cultura Chinesa' com apresentações e palestras gratuitas para a população.O evento terá início a partir das 19h, com um seminário e apresentações Kung Fu e a Dança do Leão, realizada pela própria escola. Já no sábado (05), as festividades ocorrem no Parque da Cultura, às 18h.Finalizando as comemorações, no domingo (06), a partir das 8h30, a programação oferecerá uma aula aberta e gratuita de Tai Chi Chuan, também no Parque da Cultura. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (17) 3405-9670."É muito importante oferecermos oportunidades para nossa população conhecer outras culturas. Hoje, com o mundo globalizado no qual estamos inseridos, as culturas se misturam nos mais diversos locais. Por isso, decidimos fazer essa parceria com a Escola de Kung Fu Punhos Unidos e facilitar o acesso de quem tem interesse em conhecer um pouco mais da cultura chinesa", disse a secretária da Cultura e Turismo, Janaina Silva.O calendário chinês possui a lua como parâmetro e o ano é o fim de 12 ciclos completos na lua, por isso o nome: 'Ano Novo Lunar.' O ano novo chinês não tem data fixa, ele é marcado com a chegada da Lua Nova, depois do solstício de inverno que, geralmente, acontece entre os dias 20 de janeiro a 18 de fevereiro.Na cultura da China, os anos são dedicados aos animais que variam entre rato, boi, tigre, coelho, dragão, serpente, cavalo, carneiro, macaco, galo, cão e javali.Neste ano é o tigre, que é interpretado como a simbologia do poder, confiança, força e coragem. Inclusive, em comemoração à data, o Google e o Instagram lançaram um novo doodle no logo e na opção ‘story’.