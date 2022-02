Os próximos dias na cidade devem ser marcados por chuvas rápidas, principalmente à tarde e à noite, segundo os institutos meteorológicos

publicado em 09/02/2022

Estimativas corroboram com o alerta emitido pelo Inmet, no último final de semana, de chuva intensa para esta semana na região (Foto: A Cidade)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brAs chuvas devem continuar caindo sobre Votuporanga até, pelo menos, este sábado (12). Por isso, os próximos dias devem ser marcados por pancadas rápidas, principalmente à tarde e à noite. É o que apontam as estimativas dos institutos meteorológicos.Essas estimativas corroboram com o alerta emitido pelo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), no último final de semana, de chuva intensa nesta semana.A previsão para esta quarta-feira (09) é de 90% de chance cair pancadas de chuva à tarde e à noite na cidade. A máxima prevista é de 30ºC e a mínima é de 19ºC. E para quinta-feira (10), a previsão é praticamente a mesma: 90% de chance de chuva, mínima de 19ºC e máxima de 29ºC. Durante o dia, o sol aparece, mas o céu será preenchido com muitas nuvens. Assim, o dia deve ter períodos de nublado, com chuva a qualquer hora.Na sexta-feira (11), a chance de chover cai para 67%, segundo as estimativas meteorológicas. O dia deve ser de sol com algumas nuvens e chuvas rápidas tanto durante o dia quanto à noite. Assim como para o dia anterior, a mínima prevista é de 19ºC e a máxima é de 29ºC.Para o sábado (12), a chance de chover volta a atingir os 90%. A previsão estima que o dia vai ser de sol com aumento de nuvens na parte da manhã, enquanto à tarde e à noite podem ser marcados por pancadas de chuva. A mínima prevista é de 19ºC e a máxima é de 31ºC.Já para o domingo (13), não há previsão de chuva, apenas de algumas nuvens durante o dia. A mínima prevista, porém, é um pouco mais baixa que a dos dias anteriores: 17ºC, enquanto a máxima segue o patamar de 30ºC.Além do Inmet, a Defesa Civil Nacional, ligada ao Ministério do Desenvolvimento Regional, alertou, no fim de semana, que a região Sudeste poderia enfrentar chuvas fortes, com possibilidade de alagamentos, inundações e deslizamentos de terra nesta semana.Segundo o Inmet, nesta semana também acontece o fenômeno ZCAS (Zona de Convergência do Atlântico Sul) – quando uma faixa de nuvens fica praticamente estacionada, provocando grande quantidade de chuvas contínuas, na mesma área, por, pelo menos, quatro dias. Desta vez, a zona está sobre o estado de Minas Gerais e também tem reflexos em partes do Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul e Paraná.A Defesa Civil Nacional alerta para a tomada de cuidados que podem ajudar a reduzir danos materiais e preservar vidas em caso de chuvas intensas. Uma delas é desligar os aparelhos elétricos e o quadro geral de energia. Em caso de enxurrada ou similar, colocar documentos e objetos de valor em sacos plásticos.Caso haja uma situação de grande perigo confirmada, procurar abrigo e evitar permanecer ao ar livre. Além disso, em ocasiões de rajadas de vento, não se abrigar debaixo de árvores por conta do risco de queda e descargas elétricas e não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.Para mais informações, procurar a Defesa Civil local por meio do telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros, pelo número 193. As informações detalhadas sobre os locais com maiores riscos climáticos podem ser acessadas na