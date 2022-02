O prefeito Jorge Seba esteve na avenida para conferir a instalação, ao lado do deputado federal Rui Falcão e do vereador Jura

publicado em 19/02/2022

Semáforos foram instalados no local por meio de uma emenda do deputado federal Rui Falcão, a pedido do vereador Jura (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Da redação

Os novos semáforos instalados na Av. das Nações, no acesso à região Oeste da cidade, começaram a funcionar ontem. Os equipamentos estão localizados nos dois sentidos da via, nos cruzamentos com a Rua Aristides Galo, Av. Domingos Pignatari e Av. Dr. Augusto Aparecido Arroyo Marchi.

O prefeito Jorge Seba (PSDB) esteve no local para conferir as novas sinalizações acompanhado do secretário de Trânsito, Transporte e Segurança, Sargento Moreno; do deputado federal Rui Falcão (PT), que destinou recursos para a compra dos equipamentos e do vereador Jurandir Benedito da Silva, o Jura (PSB), que foi quem solicitou os recursos ao parlamentar.

Melhorar a fluidez do trânsito e proporcionar mais segurança para as ruas da cidade, que vem crescendo ano a ano, é uma das metas de governo do prefeito Jorge Seba. "Essa obra de sistema semafórico, intermediada pelo vereador Jura e que contou com recurso do deputado federal Rui Falcão, irá proporcionar segurança e mobilidade urbana, fatores importantes para as pessoas que trabalham na área central do município e utilizam esse percurso, além de garantir segurança de motoristas e pedestres que passam pelo local", disse o prefeito.

O investimento na compra dos equipamentos foi de cerca de R$ 180 mil destinados pelo deputado federal Rui Falcão, a pedido do vereador Jura. "Além de ser uma alegria e satisfação muito grande, é uma ação de extrema importância em função de segurança através de uma parceria do Parlamento com o Poder Executivo, que vem suprir uma necessidade desse setor da cidade, por possui um fluxo muito grande de circulação de pessoas e condutores de veículos", ressalta o vereador Jura.