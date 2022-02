Parceria com Governo do Estado de São Paulo, Instituto Poiesis e Oficinas Culturais oferecerá 16 cursos gratuitos; inscrições já estão abertas

publicado em 10/02/2022

As inscrições, limitadas, gratuitas e distribuídas em um total de 935 vagas

A Prefeitura de Votuporanga está realizando inscrições para a edição do mês de março de "Oficinas Culturais – Formação para o Interior", realizada pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura e Economia Criativa, Instituto Poiesis e Oficinas Culturais, em parceria com a Secretaria da Cultura e Turismo.Nesta edição, o participante poderá optar por diversos conteúdos culturais como arte urbana, desenho, documentário, dramaturgia, escrita, fotografia, linguagem sensorial, música, narração e contação de história, ópera, poesia, técnica vocal e tecnologia. As inscrições, limitadas, gratuitas e distribuídas em um total de 935 vagas, podem ser realizadas através de link específico direcionado a cada oficina até seu preenchimento, com exceção de apenas uma que encerra no dia 23 deste mês; as aulas serão realizadas ao vivo pela plataforma Zoom.Será realizada nos dias 07, 09 e 11 de março, das 14h às 16h, por Águeda Amaral e as 30 vagas disponíveis até serem preenchidas, são direcionadas a documentaristas iniciantes e estudantes de Cinema e TV.Link para inscrição:Com 30 vagas por turma, coordenada por Beatriz Ataidio e dividida em Turma A, com realização nos dias 07, 09, 14 e 16 de março, das 18h30 às 20h30 e Turma B, nos dias 08, 10, 15 e 17 de março, das 14h às 16h, poderão participar dessa oficina pessoas em geral que tenham interesse pelo tema. Inscrições até o preenchimento das vagas.Link para inscrição – turma A:Link para inscrição – turma B:Dinah Feldman irá ministrar a oficina nos dias 09, 11, 16 e 18 de março, das 10h às 12h, aos 20 primeiros que preencherem as vagas até o dia 23 deste mês. Público-alvo é destinado a adultos, principalmente educadores, sem conhecimento ou iniciantes na arte de narrar histórias.Link para inscrição:Com 25 vagas por turma, coordenada por Robson Ferraz e dividida em Turma A, com realização nos dias 09, 11, 16 e 18 de março, das 14h às 16h e Turma B, nos dias 16, 17, 23 e 24 de março, das 18h30 às 20h30, poderão participar artistas de todas as áreas, estudantes de arte e demais profissionais envolvidos com produção cultural, a partir de 16 anos. Inscrições até o preenchimento das vagas.Link para inscrição – Turma A:Link para inscrição – Turma B:A oficina, que possui 60 vagas e ocorrerá no dia 10 de março entre 18h30 e 20h30, será coordenada por Emerson Prata e Luiz Torres. Vagas disponíveis a estudantes, professores, artistas e interessados em geral com idade a partir de 16 anos até o preenchimento da capacidade.Link para inscrição:Com 50 vagas abertas até serem preenchidas, a oficina será coordenada por Ramo Negro nos dias 14, 16, 21 e 23 de março, das 14h às 16h e poderão participar interessados em tecnologia, economia criativa, arte e visualidades.Link para inscrição:Será realizada nos dias 15, 17, 22 e 24 de março, das 14h às 16h, por Marina Wisnik até o preenchimento das 60 vagas disponíveis a interessados em poesia.Link para inscriçãoUila irá ministrar a oficina no dia 15 de março, das 18h30 às 21h30, até as 20 vagas serem preenchidas por arte-educadores, artistas, curadores e interessados em geral com idade acima de 18 anos.Link para inscrição:Nos dias 16 e 17 de março, entre 18h30 e 20h30, Sergio Casoy conduzirá a oficina aos 50 primeiros inscritos. O público-alvo é direcionado a pessoas interessadas no tema, acima de 16 anos.Link para inscrição:Com 30 vagas, coordenada por Alice Coutinho e dividida em Turma A, com realização nos dias 14, 16 e 18 de março, das 14h às 16h e Turma B, nos dias 17, 22 e 24 de março, das 18h30 às 20h30, poderão participar músicos e produtores culturais, público que concorre e recorre a patrocínios com seus projetos culturais, a partir de 16 anos. Inscrições até o preenchimento das vagas.Link para inscrição – Turma A:Link para inscrição – Turma B:Será ministrada por Caco Mattos nos dias 21, 23 e 25 de março, entre 14h e 16h, até o preenchimento das 30 vagas disponíveis a artistas, estudantes e pessoas que pesquisam e tenham interesse em comicidade e suas dramaturgias com idade a partir de 16 anos.Link para inscrição:A oficina, que possui 30 vagas e ocorrerá nos dias 24, 29 e 31 de março, das 10h às 12h, será coordenada por Felipe Fejão. Vagas disponíveis até o preenchimento pelo público em geral que se interessar.Link para inscriçãoNos dias 28 e 30 de março, das 18h30 às 20h30, Larissa Pedrosa e Renata Oliveira conduzirão a oficina aos 25 primeiros inscritos. A oficina é direcionada a mulheres acima de 15 anos que desejam experimentar a voz por meio de atividades artísticas.Link para inscrição:Com 60 vagas por turma e disponíveis até serem preenchidas, a oficina será coordenada por Fernanda Munhão nos dias 22 e 23 de março, das 9h às 12h e das 14h às 17h, para as Turmas A e B, respectivamente. Podem participar pessoas interessadas com idade a partir de 16 anos.Link para inscrição – Turma A:Link para inscrição – Turma B:Com o total de 100 vagas até serem preenchidas, sendo 50 por turma e coordenada por Dani Bargas, a Turma A será realizada no dia 23 de março, das 9h às 12h e a Turma B no dia 30 de março, entre 18h e 21h.Link para inscrição – turma A:Link para inscrição – turma B:Com o total de 200 vagas divididas em quatro turmas, Amanda Prado coordenará no mês de março, a Turma A nos dias 05, 12, 19 e 26, das 9h às 11h; Turma B entre os dias 7 e 10, das 19h às 21h; Turma C de 14 a 17, entre 9h e 11h; e a Turma D nos dias 21, 22, 23 e 24 com início às 14h e término às 16h. Vagas disponíveis até serem preenchidas.Link para inscrição – turma A:Link para inscrição – turma B:Link para inscrição – turma C:Link para inscrição – turma D: