publicado em 11/02/2022

A Saev Ambiental convocou seis pessoas, que foram aprovadas no primeiro concurso, público realizado em 2019 (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Agente Fiscal I – Fiscalização de Saneamento

Especialista em Saneamento II – Controle de Qualidade II

Técnico em Saneamento XIV – Tecnologia da Informação I

Técnico em Saneamento XXI – Administração Geral IV

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brA Saev Ambiental (Superintendência de Água, Esgotos e Meio Ambiente de Votuporanga) convocou seis pessoas que foram aprovadas no primeiro concurso público realizado em 2019 (confira a relação de convocados e cargos no final desta reportagem).Agora, os candidatos têm quatro dias úteis (contando a partir da publicação da convocação, na edição de ontem do Diário Oficial do Município) para comparecerem ao Setor de Pessoal, que fica na rua Pernambuco, nº4313, no Centro. Eles devem levar os documentos necessários, que estão listados nos pré-requisitos do edital do concurso em questão (identificado pelo número 001/2019).As datas para efetivar a nomeação serão determinadas pela Saev posteriormente.Airton Alyson Moraes dos Santos;Fernando Aparecido Marques;Vitor Fernandes Lima;Vinicius Rubens de Biagi;Ana Laura Suman de Moura;Amanda Dias Morello.(Fonte: Prefeitura de Votuporanga)