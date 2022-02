Desse total, 54 bolsas são integrais e 13 são parciais; as inscrições para o programa ficam abertas até esta sexta-feira (25)

publicado em 23/02/2022

Inscrições vão até esta sexta-feira (25) e os resultados da 1ª e 2ª chamada estão previstos para os dias 02 e 21 de março, respectivamente (Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil)

Administração

Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Ciências Contábeis

Design de Interiores

Enfermagem

Engenharia de Produção

Formação de Docentes para a Educação Básica

Gestão Ambiental

Gestão Comercial

Gestão da Produção Industrial

Gestão de Recursos Humanos

Gestão do Agronegócio

Gestão Financeira

Gestão Pública

História

Logística

Pedagogia

Processos Gerenciais

Redes de Computadores

Serviço Social

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brOs estudantes de baixa renda que prestaram o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) podem se inscrever, nesta semana, no primeiro processo seletivo do Prouni (Programa Universidade Para Todos) deste ano. Em Votuporanga, o programa oferece 67 bolsas de estudo em instituições privadas de ensino. As inscrições vão até esta sexta-feira (25) e os resultados da primeira e segunda chamada estão previstos para os dias 02 e 21 de março, respectivamente.A novidade deste ano é que um decreto, assinado na semana passada pelo presidente Jair Bolsonaro (PL), estabelece que a pré-seleção dos estudantes inscritos no Prouni considere as duas últimas edições do Enem para ingresso em cursos de graduação ou sequencial de formação específica.No Enem, o candidato deve ter alcançado, no mínimo, 450 pontos de média das notas e não pode ter tirado zero na redação. Até então, a regra em vigor era de que apenas a nota da última edição do Enem, aquela imediatamente anterior ao processo seletivo do Prouni, poderia ser utilizada pelos candidatos para entrar no programa.Das 67 bolsas de estudo oferecidas no município, 54 são integrais (que cobrem 100% das mensalidades) e 13 são parciais (cobrem 50%). Essas bolsas estão distribuídas entre 20 cursos, todos a distância. Entre eles estão Administração, Design de Interiores, História, Logística e Pedagogia – este último, aliás, é o curso com mais bolsas de estudo em Votuporanga (confira a relação completa de cursos e bolsas no final desta reportagem).Além das vagas no município, os estudantes podem escolher se candidatar para bolsas em qualquer lugar da região, do estado ou do país. Todas estão listadas noPara se inscrever, o candidato deve acessar o. No ato da inscrição, é possível escolher até duas opções de instituição, curso e turno.Com o decorrer dos dias em que o processo de inscrição estiver aberto, o Ministério da Educação atualiza as notas de corte dos cursos escolhidos pelo candidato, de forma que é possível alterar de acordo com as chances de ser ou não aprovado.Para tentar uma vaga com bolsa integral, o estudante precisa comprovar renda familiar bruta mensal, por pessoa, de até 1,5 salário mínimo (R$ 1.818). Já para as bolsas parciais, a renda familiar bruta mensal deve ser de até três salários-mínimos por pessoa (R$ 3.636).Além disso, só poderá se inscrever no Prouni o estudante brasileiro que ainda não possua diploma de curso superior.O Prouni oferta bolsas de estudo, integrais e parciais (50% do valor da mensalidade do curso) em cursos de graduação e sequenciais de formação específica, em instituições de educação superior privadas.O público-alvo do programa é o estudante sem diploma de nível superior, além de professor de escola pública, que passa a poder concorrer as bolsas mesmo já tendo uma graduação, de acordo com a Medida Provisória nº 1.075, de 6 de dezembro de 2021.Na, vinculado ao MEC (Ministério da Educação), os interessados podem tirar dúvidas relacionadas tanto ao programa quanto aos outros do governo federal voltados ao Ensino Superior – Fies (Fundo de Financiamento Estudantil) e Sisu (Sistema de Seleção Unificada).Fael – 2 bolsas parciaisUniversidade Cruzeiro do Sul – 1 bolsa integralUnip – 3 bolsas integraisUnopar – 7 bolsas integraisFael – 1 bolsa parcialFael – 1 bolsa parcialUnip – 3 bolsas integraisUnip – 1 bolsa integralUnip – 2 bolsas integraisUniversidade Cruzeiro do Sul – 2 bolsas integraisUnopar – 2 bolsas integraisFael – 1 bolsa parcialFael – 1 bolsa parcialUnip – 1 bolsa integralUniversidade Cruzeiro do Sul – 1 bolsa integralFael – 1 bolsa parcialUnip – 1 bolsa integralUnip – 1 bolsa integralUnip – 1 bolsa integralFael – 1 bolsa parcialFael – 1 bolsa parcialUnip – 1 bolsa integralFael – 1 bolsa parcialSenac – 1 bolsa parcialUniDomBosco – 1 bolsa integralFael – 1 bolsa integral e 1 bolsa parcialUniversidade Cruzeiro do Sul – 1 bolsa integralUnip – 4 bolsas integraisUnopar – 17 bolsas integraisFael – 1 bolsa parcialUnip – 1 bolsa integralUnip – 2 bolsas integrais(Fonte: Prouni)