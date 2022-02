Tour gastronômico e cultural é em parceria com Associação dos Feirantes e empresários do setor culinário; atração musical será com a Banda Zequinha de Abreu e Anisinho Martin

publicado em 08/02/2022

(Imagem: Prefeitura de Votuporanga)

Salve essa data: 12 de fevereiro. É nesse dia que será a realizada mais uma edição do evento mais saboroso da Prefeitura, o "Food Parque". O tour gastronômico e com atrações culturais, será realizado a partir das 16h, no Parque da Cultura, com o apoio da Associação dos Feirantes e empresários do setor culinário.A população poderá prestigiar e provar os mais diversos tipos de comidas, doces e salgadas, ao som da Banda Zequinha de Abreu e do músico Anisinho Martin, além de brinquedos infláveis para as crianças. Os trailers estarão estacionados na Avenida Ângelo Bimbato, entre a Avenida José Marão Filho e a Rua Tereza Poloni Padovez.Como forma de evitar a propagação da Covid-19, a Secretaria da Cultura e Turismo destaca a importância das normas preventivas que devem ser seguidas, como o uso obrigatório de máscara facial, devendo apenas ser retirada no momento da refeição, que deverá ser feita mediante às mesas que estarão disponibilizadas, além do distanciamento social e higienização de álcool em gel, disponível em cada food truck.