Projeto irá oferecer espaço multiuso de apoio ao público jovem no início da vida profissional

publicado em 23/02/2022

A Casa da Juventude foi conquistada pelo prefeito Jorge Seba, por intermédio do presidente da Alesp, Carlão Pignatari (Foto: Assessoria)

Da redação

A Prefeitura de Votuporanga publicou no Diário Oficial do Município, a homologação do processo de licitação para a construção da Casa da Juventude, projeto que irá oferecer espaço multiuso de apoio ao público jovem no início da vida profissional. A empresa vencedora do certame foi a Parcom Construtora e Incorporadora, que tem sua sede registrada em Votuporanga, na Avenida Prefeito Mario Pozzobon.A empreiteira votuporanguense apresentou a melhor proposta na licitação e irá realizar a obra, que terá 240m² de área construída, na Avenida José Martins Miravetti, esquina com a Avenida Mário Pozzobon, na zona Norte da cidade, por R$ 893.989,00. O recurso é oriundo de um convênio com o Governo do Estado, por intermédio do presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, Carlão Pignatari (PSDB).Depois de pronto, o espaço terá ações de incentivo à qualificação, empreendedorismo, busca de oportunidades de emprego e renda, além de área de trabalho colaborativo, estimulando a criação de novos projetos e negócios entre o público juvenil.O projeto vai ajudar jovens na busca por oportunidades de emprego e renda com ações voltadas para a qualificação profissional, economia criativa, empreendedorismo e convivência. Além de cursos, a Casa da Juventude incentivará o coworking com área projetada especificamente para o trabalho colaborativo, garantindo que os jovens possam desenvolver projetos empresariais em diversos setores.Para a qualificação profissional, o Estado vai oferecer as modalidades Expresso e Estágio do Novotec, com cursos técnicos e profissionalizantes gratuitos, além de um ambiente para desenvolvimento de modelos de negócios sustentáveis e startups.A Casa da Juventude também vai apresentar aos participantes um conjunto de negócios baseados em capital cultural e criatividade empreendedora. O objetivo é oferecer formação em economia criativa e práticas de transformação digital, além de oferecer cursos com metodologia apropriada para o ensino de robótica, tecnologias da informação e tecnologias aplicadas a design, animação e games, entre outros.