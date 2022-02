Com a decisão, as repartições públicas municipais atenderão normalmente nos dias em que era para ocorrer a festa

publicado em 16/02/2022

A Prefeitura de Votuporanga emitiu uma nota confirmando o cancelamento do ponto facultativo (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Da redação

A Prefeitura de Votuporanga emitiu, na terça-feira (15), uma nota confirmando o cancelamento do ponto facultativo de Carnaval, que estava previsto para o dia 1º de março. Com a decisão, as repartições públicas municipais atenderão normalmente nos dias em que era para ocorrer a festa.O ato administrativo segue a lógica das decisões adotadas pelo prefeito Jorge Seba (PSDB), em relação às festividades. No início de janeiro, o chefe do Executivo municipal cancelamento do Carnaval em 2022. A decisão, segundo ele, foi adotada após uma reunião com a Câmara Técnica do Comitê de Enfrentamento à Covid-19, que entregou um relatório recomendando a não realização do evento neste ano.Outras cidades da região seguiram a mesma linha e cancelaram o Carnaval, como é o caso de São José do Rio Preto. Lá, porém, o prefeito Edinho Araújo (MDB) manteve o ponto facultativo, o que gerou discussão pela controvérsia dos dois atos.