A Prefeitura já abriu o processo de licitação para contratar a empresa que irá construir 4,2 km de ciclovia na Estrada do 27 (Foto: Divulgação)

A Prefeitura de Votuporanga, por meio da secretaria municipal de Administração, abriu, na quarta-feira (23), o processo de licitação para a construção da ciclovia na vicinal Adriano Pedro Assi, a conhecida Estrada do 27. Serão investidos mais de R$ 1 milhão por meio de um recurso conquistado por intermédio do deputado federal Geninho Zuliani (União Brasil).Serão quatro quilômetros de pista com sinalização de segurança e ponto de apoio com bebedouros para os ciclistas, que já estão acostumados a utilizar a via para pedalar, principalmente aos finais de semana, o que, aliás gerou polêmica nos últimos dias. Como já noticiado, o Ministério Público determinou que a Prefeitura adotasse medidas para coibir o tráfego de ciclistas pela vicinal, inclusive recomendando o uso de força policial.O convênio para as obras é anterior a intervenção do Ministério Público, mas diante da polêmica, a Prefeitura agilizou os processos burocráticos e programou a abertura das propostas das empresas interessadas na obra para o dia 11 de março. As visitas técnicas poderão ser feitas até o dia anterior, mediante credenciamento junto à Administração Municipal.O trecho da Estrada que receberá a obra será entre a rotatória de entrada da cidade e o cruzamento com a linha férrea, totalizando cerca de 4,2 km.“É um motivo de muita alegria, ver uma obra iniciada como essa para melhorar a qualidade da vida dos ciclistas que elegeram essa rodovia para praticar seus esportes, mas que trazia uma série de inseguranças, principalmente, no trânsito, possíveis acidentes. Foi feito o pedido, nossa emenda chegou, em breve estaremos aqui para poder inaugurá-la”, afirmou o deputado Geninho Zuliani em entrevista exclusiva aodurante visita recente ao local.A ciclovia será bidirecional e terá largura de 3 metros, com espaço também para caminhada e ponto de apoio com local apropriado para descanso dos ciclistas e manutenção das bicicletas.“Temos que agradecer ao deputado Geninho Zuliani por destinar recursos para construção dessa ciclovia na Estrada do 27. Sabemos que, hoje, a prática do ciclismo em Votuporanga vem ganhando novos adeptos diariamente e, a partir desta obra concluída, oferecemos um local seguro e adequado para quem quer pedalar e também caminhar”, concluiu o prefeito Jorge Seba.