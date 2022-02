Cerca de R$ 1,5 milhão serão investidos na recuperação das avenidas Nasser Marão e José Marão Filho em outra etapa do plano de recapeamento

publicado em 10/02/2022

Castigadas pelo grande fluxo de veículos, pelo tempo e chuva, as marginais Nasser Marão e José Marão Filho também devem ser recapeadas (Foto: A Cidade)

Da redação

Enquanto as primeiras ruas da segunda etapa do “Programa Asfalto Novo”, começam a ser preparadas para receber o recapeamento, o prefeito Jorge Seba (PSDB) trabalha na formalização de um convênio com o Detran (Departamento Estadual de Trânsito), de São Paulo, para a recuperação de outras duas importantes vias de Votuporanga: as avenidas marginais Nasser Marão e José Marão Filho. O anúncio foi feito com exclusividade pelo chefe do Executivo municipal em entrevista àAs marginais, que são responsáveis pelo fluxo rápido do trânsito na cidade, sofrem com a deterioração pelo tempo, pelo grande número de veículos que passam por elas todos os dias e, principalmente, pela grande quantidade de chuva dos últimos dias. Para reparar esses estragos devem ser injetados cerca de R$ 1,5 milhão no recapeamento das duas pistas.“Estamos com um levantamento onde nós possamos receber recursos de cerca de R$ 1,5 milhão junto ao Detran de São Paulo e irei destinar esse montante para o recapeamento das marginais, que estão sofrendo muito também com a situação da pavimentação asfáltica. Os projetos já estão sendo levantados nesse mês, depois vem a licitação. Isso vai entrar além daqueles R$ 10 milhões que também serão empregados em recapeamento”, disse o prefeito.Com o convênio, o total de investimentos no recapeamento das vias de Votuporanga deve passar de R$ 18 milhões.