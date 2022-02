Medida deve ser anunciada na quinta-feira (10) pelos organizadores por meio das redes sociais do evento

publicado em 08/02/2022

O projeto apresentado para o OBA seria não apenas para a edição 2023, mas também para os anos seguintes (Foto: Divulgação)

Da redação

2020 pode ter sido o último ano de realização do OBA Festival em Votuporanga. Depois de dois anos sem realizar o evento devido a pandemia, a organização de um dos maiores carnavais do Brasil deve anunciar nesta quinta-feira (10) a mudança do evento para São José do Rio Preto para a edição 2023.A informação não foi confirmada pela organização do OBA, mas apurada pela nossa reportagem que acompanhou nos últimos dias os bastidores de tratativas e reuniões sobre o assunto. O anúncio oficial com mais detalhes sobre a provável mudança e a edição do próximo ano será divulgado amanhã através das redes sociais do OBA.Conforme apurado pelo, tudo já estaria bem adiantado com a Prefeitura de São José do Rio Preto e também com eventuais parceiros do OBA no município. Diversas reuniões com autoridades e empresários de Rio Preto teriam sido realizadas nos últimos dias para viabilazar a oficialização da mudança. O projeto apresentado para o OBA seria não apenas para a edição 2023, mas também para os anos seguintes. Porém, como a informação não foi confirmada pela organização, a possibilidade de um retorno futuro a Votuporanga não pode ser completamente descartada.