O caminho de reabilitação ainda existe e é percorrido com muita paciência. Cada passo rumo à independência e qualidade de vida. “Estou começando aos pouquinhos academia porque preciso muito, juntamente com caminhada. Além disso, faço acompanhamento médico para exames aqui em Votuporanga e em São José do Rio Preto com a equipe de Neurologia”, contou Isaura.