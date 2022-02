As duas novas opções são clarinete e flauta-transversal; inscrições encerram na próxima sexta-feira

publicado em 09/02/2022

O intuito é proporcionar ao aluno, através de aulas presenciais, uma formação completa no âmbito de orquestra (Foto: Divulgação)

A Escola Municipal de Artes "João Cornachione" (Oscarito), da Secretaria da Cultura e Turismo de Votuporanga, abre inscrições para dois cursos musicais inéditos que integram o "Projeto Sinfônico", de clarinete e flauta-transversal. Interessados podem se inscrever até a próxima sexta-feira (11); idade mínima para participação é de dez anos e, preferencialmente, possuir instrumento próprio.O intuito é proporcionar ao aluno, através de aulas presenciais, uma formação completa no âmbito de orquestra, com aulas práticas, teóricas e em conjunto com outros instrumentos. Além de clarinete e flauta-transversal, a Escola de Artes também oferece formações em violino, viola de arco, violoncelo, contrabaixo acústico, flauta doce, percussão popular e bateria e violão popular.As inscrições podem ser feitas presencialmente até o próximo dia 11 de fevereiro na secretaria da Escola de Artes, das 7h30 às 17h, localizada na rua São Paulo, nº 3.645, anexa à Concha Acústica; necessário que os interessados menores de 18 anos estejam acompanhados por pais ou responsáveis e todos portando documentos pessoais.