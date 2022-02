A vereadora Jezebel Silva (Podemos) voltou pedir uma maior atenção do Poder Público em relação à grande quantidade de pombos na Concha Acústica e na Praça da Matriz

publicado em 16/02/2022

A vereadora Jezebel Silva cobrou uma maior atenção do Poder público em relação aos pombos e a limpeza das fezes deles (Foto: Assessoria)

Da redação

A vereadora Jezebel Silva (Podemos), voltou a usar seu tempo na tribuna para pedir uma maior atenção do Poder Público em relação à grande quantidade de pombos na Concha Acústica e na Praça da Matriz. Ela, que já foi autora de uma indicação pedindo para que fossem fixadas placas na cidade proibindo a população de alimentar os pássaros, dessa vez cobrou a limpeza dos bancos que, segundo ela, estão cheias de fezes de pombos.“Fiz uma indicação para que seja feita a limpeza dos bancos da Concha Acústica e da Praça Matriz, pois estão muito sujos e não tem como as pessoas sentarem, estão cheios de cocô de pombo. No ano passado fiz uma indicação pedindo para que colocassem placas pedindo para que a população não tratasse dos pombos, mas não fui atendida. Então hoje os bancos estão cheios de cocô de pombo, então espero que façam essa higienização”, disse a vereadora.A infestação de pombos em Votuporanga já é tema de debate há tempos. Além de prejuízos materiais, os pombos transmitem doenças de caráter alérgico, fungos, bactérias, insetos e ácaros. Entre elas estão: criptococose, histoplasmose, ornitose, alergias, dermatites causadas por ácaros e piolhos, salmonelose, gripe aviária e meningite.