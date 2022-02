São 160 vagas disponíveis distribuídas em quatro cursos; inscrições seguem até o dia 18 deste mês

publicado em 10/02/2022

Com 160 vagas disponíveis para graduação superior no Câmpus Votuporanga (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

A Prefeitura de Votuporanga, como meta do plano de governo do prefeito Jorge Seba na área da educação, apoia a oferta de cursos, sejam técnicos, tecnológicos ou de qualificação profissional, proporcionando à população acadêmica capacitações que colaboram para a construção de um futuro melhor. Por isso, com o objetivo de oportunizar e divulgar, seguem abertas gratuitamente até o dia 18 de fevereiro, por meio do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP), as inscrições do "Vestibular Enem IFSP 2022".Com 160 vagas disponíveis para graduação superior no Câmpus Votuporanga, os interessados podem optar pelos seguintes cursos: Engenharia Civil (Bacharel), Engenharia Elétrica (Bacharel), Sistemas de Informação (Bacharel) e Física (Licenciatura). Os candidatos serão classificados de acordo com as notas obtidas no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) dos anos de 2017, 2018, 2019, 2020 ou 2021.O edital completo está disponível no linke para mais informações, através do e-mail