publicado em 16/02/2022

Ao constatar que a árvore representava risco iminente de queda, na estrada vicinal Nelson Bolotário, a equipe da Defesa Civil a cortou (Fotos: Divulgação/Defesa Civil)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brUma equipe da Defesa Civil de Votuporanga interditou a vicinal Nelson Bolotário, mais conhecida como “subida da morte”, na tarde de terça-feira (15), para a retirada de uma árvore que apresentava risco de queda. A árvore, que ficava na altura do km 4, sentido Votuporanga-Valentim Gentil, estava na diagonal e, segundo a Defesa, apresentava risco de causar acidente.A equipe foi acionada após uma pessoa passar por lá, constatar o potencial de perigo e ligar para a Defesa Civil. Ao chegarem ao local, os servidores constataram o risco iminente de queda, conforme informou o órgão.Antes de cortar a árvore, porém, a Defesa entrou em contato com a Polícia Ambiental, que permitiu o corte e ofereceu apoio, caso a equipe precisasse.O secretário municipal de Cidade, Marcelo Coienca, que também é representante da Defesa Civil do município, acompanhou a operação no local e explicou aoque, muitas vezes, uma árvore pode parecer sadia, mas precisa ser cortada por representar risco de acidente.“Por exemplo, a farinha-seca é bem frágil e não deve estar na beira de avenidas e em praças, lugares onde passam muitas pessoas. Ela pode estar bonita, mas, a qualquer momento, como os galhos são frágeis, dependendo da rajada de vento [ela pode cair]. Então, ninguém corta a árvore por ego, mas, sim, para antecipar acidentes”, disse o secretário.