As vagas estão distribuídas entre diversos cargos e plataformas

publicado em 22/02/2022

Do total de vagas de emprego abertas na cidade, a maioria está cadastrada no Emprega Votu, sistema lançado recentemente pela Prefeitura (Imagens: Pixabay e reprodução)

Total de vagas: 197 vagas

Emprega Votu: 164 vagas

PAT: 16 vagas

ACV: 17 vagas

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brVotuporanga está com 197 vagas de emprego abertas, que estão distribuídas entre diversos cargos e plataformas (confira a relação completa de cargos e vagas no final desta reportagem). Desse total, a maioria (164 vagas) estão cadastradas no Emprega Votu, sistema lançado recentemente pela Prefeitura; enquanto as demais estão abertas no PAT (16 vagas) e no programa de recrutamento e seleção da ACV (17 vagas).Os interessados nas vagas do Emprega Votu devem, se cadastrar e clicar em “Para Trabalhadores – Vagas Disponíveis” para conferir a lista completa, onde, também, dá para se candidatar. Até ontem, os cargos com mais vagas disponíveis eram auxiliar/técnico em Enfermagem, auxiliar de produção e revendedor de porta em porta.Já quem se interessar por alguma das oportunidades abertas no PAT deve comparecer ao local para a retirada da carta de apresentação. A central de vagas atende de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h, no Centro do Empreendedor, que fica na rua Barão do Rio Branco, nº 4497, esquina com a Ponta Porã. Todos os cargos - que vão desde ajudante de serralheiro até soldador – exigem experiência nas suas respectivas áreas. No caso dos cargos ajudante de serralheiro e de manutenção, a experiência deve constar na Carteira de Trabalho.Por fim, aqueles que quiserem se candidatar para alguma das vagas abertas no programa de recrutamento e seleção da ACV deve enviar seu currículo para o e-mail: emprego@acvnet.com.br. Os dados são cadastrados no Banco da ACV, que mantém o serviço de recebimento de currículos e o repasse para lojas interessadas. O serviço é totalmente gratuito e mais informações podem ser obtidas pelos números: (17) 3426-4044 ou (17) 98132-0022. Nesta lista, apenas três cargos não exigem experiência: estagiária de Direito, auxiliar de cabeleireira e empacotador, técnico em TI – mas, no caso das três últimas, experiência seria um diferencial. As demais exigem experiência e/ou conhecimento nas suas respectivas áreas – e todas têm horário e salário a combinar.Açougueiro (a) – 1 vaga;Ajudante de produção – 8 vagas;Ajudante geral – 2 vagas;Alinhador de pneus – 1 vaga;Analista de PCP – 1 vaga;Aprendiz de soldador – 10 vagas;Auxiliar/técnico em enfermagem – 32 vagas;Auxiliar contábil – 1 vaga;Auxiliar de borracharia – 1 vaga;Auxiliar de corte – 1 vaga;Auxiliar de cozinha – 1 vaga;Auxiliar de produção – 1 vaga;Auxiliar de manutenção elétrica – 1 vaga;Auxiliar de produção – 30 vagas;Balconista – 1 vaga;Borracheiro – 1 vaga;Cabeleireira – 1 vaga;Coordenador de almoxarifado – 1 vaga;Eletricista de manutenção – 3 vagas;Encarregado de departamento pessoal – 1 vaga;Estagiária de Direito – 1 vaga;Estágio – 5 vagas;Esteticista – 1 vaga;Faturamento – 1 vaga;Instrutor de informática – 1 vaga;Lavador de carros – 2 vagas;Líder comercial – 1 vaga;Manutenção mecânica e hidráulica – 1 vaga;Mecânico – 7 vagas;Montador inicial – 1 vaga;Motorista de caminhão – 1 vaga;Operador de empilhadeira – 1 vaga;Operador de máquina – 2 vagas;Operador de serra – 1 vaga;Operadora de caixa – 1 vaga;Óptico – 1 vaga;Pacote – 1 vaga;Pintor (cabine) – 1 vaga;Promotora de maquiagem – 1 vaga;Promotora de vendas – 2 vagas;Repositor – 1 vaga;Revendedor (porta a porta) – 20 vagas;Tapeceiro – 1 vaga;Técnico de segurança do trabalho – 1 vaga;Técnico em TI – 1 vaga;Vagas PCD – 1 vaga;Vendas – 1 vaga;Vendas internas – 1 vaga;Vendas porta em porta – 1 vaga;Vendedor de auto center – 2 vagas;Vendedor externo – 1 vaga;Vendedora de publicidade – 1 vaga.Ajudante de serralheiro – 1 vaga;Alinhador de pneus – 1 vaga;Auxiliar de manutenção – 1 vaga;Borracheiro – 1 vaga;Cinegrafista – 1 vaga;Editores de vídeo – 1 vaga;Farmacêutico (a) – 1 vaga;Intérprete de Libras – 1 vaga;Marceneiro – 1 vaga;Mecânico de automóveis – 1 vaga;Montador de móveis – 1 vaga;Operadora de caixa – 1 vaga;Pedreiro – 1 vaga;Representante comercial – 1 vaga;Soldador – 1 vaga;Vendedor externo – 1 vaga;Auxiliar de cabeleireira – 1 vaga;Auxiliar de contabilidade – 1 vaga;Auxiliar de costura – 1 vaga;Estagiária de Direito – 1 vaga;Esteticista – 1 vaga;Instrutor de informática – 1 vaga;Líder comercial – 1 vaga;Marketing digital – 1 vaga;Operadora de telemarketing – 1 vaga;Orientador comercial – 1 vaga;Pacote (PCD) – 1 vaga;Promotora de maquiagem – 1 vaga;Tapeceiro – 1 vaga;Técnico em TI – 1 vaga;Vendedor (a) – 1 vaga;Vendedor (porta em porta) – 1 vaga;Vendedor externo – 1 vaga.(Fontes: Prefeitura de Votuporanga e ACV)