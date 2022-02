Com o evento cancelado e sem ponto facultativo nas repartições públicas, atividades econômicas devem atender nos dias 28/2, 1º e 2 de março

publicado em 23/02/2022

Funcionamento das atividades econômicas em Votuporanga no Carnaval ainda gera dúvidas na população; A Cidade esclarece (Foto: A Cidade)

Da redação

Com o cancelamento dos eventos de Carnaval em Votuporanga e do ponto facultativo nas repartições públicas municipais, tanto o comércio como a indústria devem funcionar normalmente nos dias em que aconteceriam as festividades. A informação foi confirmada pelo Sincomércio (Sindicato do Comércio Varejista), pela ACV (Associação Comercial de Votuporanga) e ainda deve ser oficializada nos próximos dias pela Airvo (Associação Industrial da Região de Votuporanga).De acordo com o Sincomércio, a abertura já estava prevista na convenção coletiva em caso de cancelamento do Carnaval. As empresas permanecerão abertas e tendo em vista as horas terem sido compensadas nos horários de final de ano, os funcionários terão um banco de horas positivo, sendo que esta compensação se dará até o dia 30 de junho de 2022, somente para MEI, ME e EPP, ficando facultativo a livre negociação para o pagamento parcial ou total das 18 horas.A Associação Comercial, por sua vez, informou que na segunda e quarta-feira (28/2 e 2/3) o comércio abrirá normalmente. Já na terça-feira (1), por ser ponto facultativo, é possível que o comerciante abra seu estabelecimento, mas é importante buscar a orientação de seu contador.Já a Airvo afirmou que ainda não há uma definição sobre as datas e o funcionamento das indústrias, porém, a perspectiva é de que todas atuem normalmente nos dias que seriam festivos. A decisão deve ser tomada até a próxima quinta-feira (24).Como já noticiado pelo, a Prefeitura de Votuporanga cancelou o ponto facultativo de Carnaval, que estava previsto para o dia 1º de março. Com a decisão, as repartições públicas municipais atenderão normalmente nos dias em que era para ocorrer a festa.Os servidores públicos estaduais, no entanto, terão um bom tempo de descanso. No começo do mês, o governados João Doria (PSDB) decretou ponto facultativo nas repartições públicas do Estado de São Paulo entre segunda e quarta-feira por conta do Carnaval. O decreto passa a valer a partir do dia 28 de fevereiro e se estende até as 12h de 2 de março.A exceção vale para as repartições públicas que prestam serviços essenciais e de interesse público, que tenham o funcionamento ininterrupto, como serviços de saúde, segurança e transporte. O Poupatempo, por exemplo, só voltará a atender na quarta-feira (2).