A usina será montada na Cidade Universitária e irá atender, de forma sustentável, a demanda de energia elétrica todas as unidades da Fundação

publicado em 17/02/2022

O gestor administrativo da Unifev, Raynner Antônio Toschi anunciou a instalação de uma usina fotovoltaica nos prédios da Fundação (Foto: A Cidade)

Lara MatozoEstagiária sob supervisãolara@acidadevotuporanga.com.brA usina fotovoltaica é uma alternativa cada vez mais atraente para gerar uma energia limpa e renovável. Pensando nisso, a Fundação Educacional de Votuporanga, mantenedora da Unifev, escolheu o caminho da sustentabilidade para economizar energia.Em entrevista exclusiva ao jornal, o gestor administrativo da instituição Raynner Antônio Toschi, anunciou a instalação de uma usina fotovoltaica nos prédios Cidade Universitária, que irá atender a demanda de energia elétrica de todas unidades da fundação.Segundo Rayner, como um grande percentual dos cursos ofertados na Unifev estão relacionados à energia, no ano passado, a equipe gestora realizou um estudo referente aos valores que seriam gastos e como o projeto fotovoltaico poderia ser desenvolvido para o porte da faculdade.“Atualmente o que é viável para a nossa região é justamente a energia solar. Após análises do projeto, o colocamos nas mãos dos engenheiros, professores e coordenadores do curso de engenharia elétrica e achamos essa grande proposta”, explicou Toschi.A equipe irá montar a usina em todos os telhados das instalações da Cidade Universitária, o que soma cerca de 6 mil m². Serão 3.500 placas solares, o que garantirá à instituição um dos maiores complexos de energia solar da região.“Seremos o maior parque da cidade em termos de energia, com isso vamos conseguir ter uma redução em nossos custos e mostrar tanto para os nossos alunos, quanto para as outras pessoas de âmbitos distintos, que esse projeto é importante. Com o passar do tempo, a tendência da energia é se tornar mais cara e vai precisar arrumar fontes renováveis e mais limpas. Temos um imenso laboratório dos cursos de engenharias e administração, que vão nos ajudar a mostrar isso”, afirmou.O investimento total na instalação da usina fotovoltaica, está em R$ 6,5 milhões. Toda energia será gerada na Cidade Universitária e como a legislação permite, a Fundação irá transferir parte da energia para a Unifev localizada no Centro de Votuporanga e para outros laboratórios espalhados pelo município.A licitação ocorrerá no mês de março e segundo Raynner, o tempo de instalação é rápido, pois as empresas que ganharem, possuem o prazo de 60 dias para montagem e apresentação do projeto. Atualmente, a Unifev possui um gasto mensal de R$180 mil em energia. A ação não irá zerar essa quantia, mas essa conta passará a ser um valor de garantia, no qual a faculdade pagará uma demanda contratada, para garantir que a concessionária forneça os serviços.“A redução sai entre 12 a 13% do valor. O investimento é expressivo, mas possui um retorno em aproximadamente cinco anos, o que é significativo, já que a durabilidade do equipamento é de mais de 20 anos, ou seja, eu pago cinco anos e tenho 15 anos de benefício”, finalizou Toschi.