Com a modernização, que deve ser concluída ainda no primeiro semestre deste ano, a economia deve ser de mais de R$ 40 mil por ano

publicado em 08/02/2022

A Câmara de Votuporanga já iniciou o processo e, em breve, será 100% digital; economia passa dos R$ 40 mil por ano (Foto: A Cidade)

Da redação

A Câmara Municipal de Votuporanga iniciou na sessão ordinária de segunda-feira (08) o processo de digitalização de todas as atividades do Legislativo. Com a modernização, que deve ser concluída ainda no primeiro semestre deste ano, a economia deve ser de mais de R$ 40 mil por ano.Na mesa de cada vereador foi colocado um tablet, onde todo o sistema de votação e demais processos internos são geridos por um software desenvolvido pela própria Câmara. Só com isso, o legislativo votuporanguense deve economizar mais de R$ 30 mil, uma vez que o atual sistema é terceirizado e tem um custo mensal de R$ 3 mil.Além disso, conforme o setor técnico da Casa, haverá uma maior transparência no trabalho dos vereadores já que as decisões tomadas em plenário serão disponibilizadas instantaneamente para a população por meio da internet.“Essa foi uma resolução minha de fevereiro, no início do meu mandato. Reunimos a nossa equipe para darmos uma maior transparência ao trabalho legislativo para a nossa população e, lógico, gerando mais economia, não só em papel, que é um gasto muito grande que nós temos, mas também em cartuchos, impressoras, clips, servidores, combustível de levar esse papel, depois trazer de volta, enfim, agora a gente faz tudo por meio digital, esse é o futuro e a nossa Câmara está saindo na frente”, disse o presidente da Câmara, Sérginho da Farmácia (PSDB).Além disso, a mudança para o digital trará benefícios ao meio ambiente, uma vez que praticamente elimina a utilização de papel nas atividades da Câmara. Atualmente, os projetos que vão para votação são impressos, alguns com mais de 800 folhas e depois arquivados. Agora o processo será integralmente digital, com as proposituras em PDF.“Quero cumprimentar o nosso servidor Thiago [Delalibera], que trabalhou na casa dele aos finais de semana e no período noturno para poder trazer para nós essa inovação. Acredito que vamos economizar três vezes mais do que o nosso investimento”, finalizou.O presidente da Casa ainda destacou que a equipe técnica irá auxiliar os vereadores que tiverem alguma dificuldade com os novos equipamentos e que, no início, será feito um período de adaptação para que todos se familiarizem com o novo sistema.