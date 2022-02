Aposta simples foi feita na Luz Lotérica, que fica no Terminal Rodoviário do município

publicado em 03/02/2022

Sortudo fez uma aposta simples na Luz Lotérica, que fica no Terminal Rodoviário (Foto: Arquivo pessoal)

Da redação

Um sortudo de Votuporanga faturou sozinho R$ 26.814,82 ao acertar cinco dos seis números da Mega-Sena desta quarta-feira (2). A aposta simples (de R$4,50) foi registrada na Luz Lotérica, que fica no Terminal Rodoviário Leonidas Pereira de Almeida.

Apesar da felicidade de ter R$ 26 mil a mais na conta bancária, o ganhador terá que conviver com o sentimento de ter perdido R$ 26 milhões por apenas uma dezena. Outros 89 brasileiros também acertaram a quina da Mega.

Os números sorteados foram 02,06,11,15,17 e 39. Nenhum apostador em todo Brasil conseguiu acertar todos eles, ficando o montante acumulado para o próximo sorteio, que será no sábado (5).

R$ 280 mil

Essa não é a primeira vez que um apostador acerta a quina da Mega-Sena na lotérica do Terminal Rodoviário. Em 2020, um bolão feito no local consagrou 39 votuporanguenses no sorteio da Mega da Virada e cerca de R$ 280 mil foram divididos entre os sortudos. No mesmo sorteio, 55 quadras saíram na Luz Lotérica.

Quadra