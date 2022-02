Eles oraram e escreveram cartas para os colaboradores, transmitindo fé, esperança e solidariedade

publicado em 24/02/2022

O provedor da Santa Casa, Dr. Roberto Biazi, agradeceu a iniciativa (Foto: Santa Casa de Votuporanga)

Orar por alguém é mais que uma demonstração de carinho. É amor, é expressar o quanto você se importa com a pessoa e que, para você, o valor dela é tão grande que deseja que ela seja cuidada e protegida por Deus.

Os alunos do Colégio Adventista de Votuporanga homenagearam os profissionais de saúde da Santa Casa, com um projeto para lá de especial. Eles oraram e escreveram cartas para os colaboradores, transmitindo fé, esperança e solidariedade.

A iniciativa é mundial e engloba a Igreja Adventista do Sétimo Dia em todas as áreas, inclusive a educação. “Neste projeto nos unimos em oração intercessora durante 10 dias por famílias, estudantes, professores, igrejas, autoridades e todos aqueles que as crianças escolheram orar. No Colégio, eles optaram por instituições e profissionais cujo trabalho têm um papel relevante para a comunidade, especialmente neste momento de pandemia da COVID-19”, contou o diretor da escola, Francisco de Assis Silva dos Santos.

O Hospital foi agraciado com o projeto pelo segundo ano consecutivo. “Os estudantes reconhecem que a saúde é fundamental e que, sem a Santa Casa, não haveria alívio das dores”, complementou.

Neste período, os alunos pararam alguns minutos às 10h e às 16h para orar pelas pessoas escolhidas, além de participarem de palestras sobre o assunto. “Eles também escreveram cartinhas agradecendo pelo trabalho e, assim, compreenderam que a oração e a solidariedade têm poder”, disse.

A ação já envolveu 300 estudantes do Colégio. Foram entregues aproximadamente 260 cartas para os profissionais da saúde em Votuporanga. “O nosso objetivo é levar esperança a todos. As cartinhas são um lembrete das orações que toda a escola fez por estes heróis que se dedicam a sanar a dor e o sofrimento do próximo”, enfatizou a coordenadora Mirela Cristina Xavier Rodrigues.