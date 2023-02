Coluna Mercado de Trabalho Por Vanessa Bortolozo

publicado em 02/02/2023

Vanessa Bortolozo (Foto: Divulgação)

Todo trabalhador almeja ser reconhecido por seu trabalho e ter credibilidade na função que desempenha. Em linhas gerais, é basicamente disso que se trata a realização profissional. É claro que cada pessoa tem seus objetivos particulares, então, atingir essas pequenas metas também fará com que ela se sinta realizada, seja no âmbito corporativo, seja na vida pessoal.Nesse sentido, podemos dizer inclusive que esses dois campos se entrelaçam. Afinal, para que alguém se sinta pleno de verdade, todos os setores devem estar em harmonia. Vai dizer que você não conhece alguém que é super bem-sucedido no trabalho, mas tem tantos problemas pessoais que nunca consegue se sentir realmente feliz? Infelizmente essa situação é mais comum do que imaginamos.Um indivíduo que deseja obter sucesso a qualquer custo e acaba escolhendo uma profissão apenas pelo dinheiro, com certeza, corre esse risco. Por isso, reforçamos a importância de pensar na sua vocação e não nas médias salariais na hora de escolher um curso superior. Ignore também os comentários de familiares e escolha uma profissão de que realmente gosta.Do contrário, mesmo que você se torne alguém com uma excelente estabilidade financeira, nunca se sentirá um profissional de sucesso. Além de comprometer sua performance na empresa e a qualidade do seu trabalho, isso pode trazer sentimento de frustração e tristeza por não fazer aquilo que sempre sonhou — quando, na verdade, basta escolher com base nas suas preferências e no que você quer para o seu futuro. Sem dúvida, isso já é meio caminho andado em busca da realização profissional.Por que é importante buscá-la?Como você já deve ter percebido, o mais importante em se sentir realizado profissionalmente é a sua felicidade, o que é motivo suficiente para ir em busca dos seus sonhos. Mas não podemos desconsiderar que existem outros fatores por trás dessa realização, como seu desenvolvimento intelectual e a melhoria na sua empregabilidade, a fim de conseguir vagas cada vez melhores.Além disso, pessoas realizadas trabalham com um nível de motivação acima da média, o que reflete diretamente na produtividade dentro da empresa. Pensemos juntos: uma vez mais motivado, você estará também mais disposto a encarar os desafios da profissão e, dependendo dos resultados, poderá até se tornar uma grande referência naquele ofício.Assim sendo, as chances de você ser notado pela chefia, integrar equipes especiais e, de quebra, receber um salário maior aumentam consideravelmente. Trata-se de um ciclo de positividade: quanto mais satisfeito você está na empresa, melhor você trabalha e maior é seu reconhecimento e credibilidade ali dentro. Ninguém quer ser só “mais um” na instituição, concorda?