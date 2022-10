Coluna semanal por Grazi Cavenaghi

publicado em 08/10/2022

Grazi Cavenaghi (Foto: Divulgação)

Sejam bem-vindos aqui ao nosso espaço InspireAção. Continuamos juntos nessa troca ao nosso mais, trazendo clareza, nos tornando mais conscientes e comprometidos com o servir e o que podemos fazer do nosso lugar.Vocês conhecem o João e o Mário, personagens de uma historinha inventada que circula pela internet? Vou apresentá-los:João é um empresário, mora em uma das capitais do nosso país, acorda todas as manhãs bem-humorado, lê os seus jornais, toma café com a família e leva os filhos para a escola. Passa o dia em uma de suas empresas. Mora em uma bela casa e emprega mais de mil funcionários. Ele também ajuda muitos projetos sociais na sua cidade, sendo o fundador de dois deles.Mário mora em um bairro muito pobre da mesma capital, acorda e vai para o bar jogar bilhar e beber. Mora sozinho, pois sua terceira esposa o abandonou por não aguentar mais dar oportunidades para ele. Tem um filho da primeira esposa que não vê há anos. Naquela noite, Mário foi expulso pelo dono do bar e como já havia bebido muito, chorava sentado na calçada. Um conhecido seu passou e foi ajudá-lo a chegar em casa. No caminho perguntou o que ele fez chegar ao fundo do poço. Ele disse que o pai foi um péssimo exemplo, espancava a mãe, bebia, e proporcionava para a família uma vida miserável. No dia que a mãe morreu, ele saiu de casa revoltado e nunca mais voltou. Acrescentou que tinha um irmão gêmeo chamado João que nunca mais viu, mas que com certeza deve ter trilhado o mesmo caminho.Na maior Universidade da cidade, na mesma noite, João terminava uma palestra para jovens e um deles agradecendo perguntou o que fez ele ser um empresário e ser humano tão relevante nesse nosso tempo. Ele disse que o pai foi um péssimo exemplo, espancava a mãe, bebia, e proporcionava uma vida miserável para a família. No dia que a mãe morreu, ele saiu de casa decidido que não queria aquela vida para ele. Acrescentou que tinha um irmão gêmeo chamado Mário que nunca mais viu, mas que com certeza deve ter trilhado o mesmo caminho.Por que o mesmo problema levou a tão diferentes soluções?Um focou no problema e outro focou na solução. Mário se prendeu no que faltou, João tomou a força da vida que recebeu do pai e da mãe e seguiu!Podemos pensar nisso em todas as situações.Assim que surgir um problema, não olhe para as barreiras, as pedras no caminho, as quedas, o fundo do poço. Se seu foco for este, o problema vai aumentar, vai tomar conta da sua vida de tal forma que o ‘eu’ pensante que existe em você irá se apagar. Bloqueiam-se as boas intuições e os bons pensamentos quando estamos com o olhar voltado ao problema.Quando o foco sai do problema e se volta para o objetivo, você cria uma visão positiva, sabe que terá barreiras, quedas, mas como seu “olhar” está diferenciado, com certeza irão surgir oportunidades. No momento que nossa atenção se volta para algo, aquilo se expande.Outro passo importante é não pensar o quão longe está do seu objetivo e sim pensar em cada passo. O tempo irá passar de qualquer forma, então que possamos caminhar com ele crescendo a cada passo.Crie uma visão do seu objetivo, seja ele qual for, e foque nele, escolha pagar o preço e vencer cada obstáculo, acolhendo todo o aprendizado do caminho.E como nosso foco é progredir, vamos juntos?Pense em algum problema que o está incomodando. Analise como você tem considerado a situação. Tente ver na visão do “João”, olhe para o topo, para o objetivo final e escolha vencer, fazer esse ciclo da melhor forma possível, transpondo cada uma das barreiras.O mundo espera você, o mundo quer ouvir a sua voz, o mundo precisa do seu talento, do seu servir!Escolha viver da melhor forma possível o que você tem hoje. Só grato com o que recebeu até hoje consegue enxergar as infinitas possibilidades que o mundo oferece.Volte seu olhar para o belo, o bom, o que está certo!Escolha viver, pois queremos o eu melhor, as pessoas à nossa volta melhores, um Mundo Melhor.Vamos juntos?Porque juntos somos +