Coluna semanal por Grazi Cavenaghi

publicado em 15/10/2022

Grazi Cavenaghi (Foto: Divulgação)

Você está feliz com os seus relacionamentos? Como está o seu relacionamento amoroso?Relacionamento com a sua família? Com os seus amigos? Com os profissionais do trabalho? Com os clientes?Quantas vezes o seu cônjuge te irritou? Nem liga mais para você? Só fala em trabalho?Puxa, quantas vezes você se sente só!Mas o que faz para nutrir os seus relacionamentos?Na maioria das vezes, não há nutrição. Há críticas, o foco está no que o outro tem de negativo.Pensa-se que mostrar para o outro o quanto ele está errado, que ele precisa fazer assim, que isso não está certo, vai mudá-lo. Grande engano! Feedbacks são necessários sim, mas o foco no problema só acaba com os relacionamentos. E para piorar o “estar errado” é na sua visão de mundo, na sua verdade, que às vezes não é a verdade alheia.Sabe aquela máxima “é dando que se recebe”? Ela vale aqui.Se o seu cônjuge não conversa com você, converse com ele. Tente ouvir mais que falar. Esteja aberto a esse ouvir, se conecte de coração. Mande recados, diga que ama, mostre-se feliz com pequenos atos. Comece a perceber o quanto o outro faz por você em detalhes.Outra técnica é se colocar no lugar do outro. Como eu agiria no lugar dele? Será que eu gostaria da minha companhia? Da minha amizade?Respeite o outro e o mundo dele. E se o outro não fizer, faça você! Vai ver a mágica da transformação.Faça isso no seu trabalho, use o elogio sincero, olhe para o que está certo em cada pessoa, em cada situação.Todo o ser humano quer carinho, quer ser aceito como é, com a sua forma única de ver o mundo e de viver. Todos querem ser amados!Como será se o primeiro passo for o seu?Tem algum amigo que não fala há tempos com você? Ligue para ele, marque um café. Não espere do outro, faça você!Alguém no trabalho fez algo bom? Reconheça!Seu filho casou, mudou para a casa dele e não vai te visitar? Não te liga?Ligue você e o convide para um café, para almoçar, diga para ele vir fazer uma visita. Expresse seu sentimento e dê amor. Só o amor muda o mundo. Porém, antes de tudo, se coloque no lugar dele: será que eu gostaria de me visitar? O que escuto quando “me visito”? Reclamações? Falas da vida alheia? Notícias trágicas? “Ai, dói aqui! Aí, fulano não presta! Aí, você viu aquela tragédia? Aí, aquele lá mereceu! Aí, seu pai está cada vez mais teimoso! Aí sua mãe está cada vez mais insuportável!”Vamos aplicar a lei de Newton na nossa vida: “Toda ação provoca uma reação igual e de sentido contrário”.Logo, aja de forma que a reação lhe faça bem!Se comunique de forma clara. Outro grande problema dos relacionamentos é esse. Um não fala ao outro o que quer e acredita que o outro “tem que saber”, “tem que adivinhar”. Sinto lhe informar que “bola de cristal” não existe! Você tem que falar e expressar o que quer, o que gosta, o que precisa que o outro faça. Muitos relacionamentos morrem por isso.Alinhar expectativas em todos os relacionamentos é o segredo! Isso na vida pessoal e profissional - declare em detalhes o que espera do outro e pergunte o que o outro espera.E como nosso foco é progredir, vamos juntos?Abrir as portas dos bons relacionamentos exige esforço e necessidade de deixar o tal orgulho de lado. Seja a pessoa que dá o primeiro passo. Entenda a realidade do outro.Se conecte de coração e com verdade! Vista-se da situação do outro e respeite a verdade dele! Conexão verdadeira transforma.Agradeça! Agradecer abre as portas e nos faz enxergar “além do que podemos ver”. Quando colocamos o nosso foco no negativo, ele se expande, se alastra, impregna, anula todas as alegrias e benefícios que estavam a caminho.Olhe para o que está certo!Nutra seus relacionamentos de forma saudável, pois queremos um eu melhor, as pessoas à nossa volta melhores, um Mundo Melhor.Vamos juntos?Porque juntos somos +