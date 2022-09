Coluna semanal Dinheiro a dois por Graziele Delgado e Evandro Valereto

publicado em 06/09/2022

Graziele Delgado e Evandro Valereto (Foto: Arquivo Pessoal/ A Cidade)

Olá, querido(a) leitor(a)! Primeiro artigo de setembro e o papo de hoje vai ser um direcionamento para você, que prometeu que este ano seria diferente, pulou suas ondinhas, mandou flores pra Iemanjá, fez suas orações, chegou em setembro e... desistiu. Se você pudesse se dar uma nota para o que conseguiu cumprir das suas metas até agora, qual seria? Que tal abandonar essa ideia de que “agora só em 2023” e se recusar a desistir? Este é nosso assunto da semana.O primeiro grande erro de quem faz esse tipo de meta é focar no resultado final e não se apegar ao processo. Se você tem uma dívida de R$10 mil, não deveria focar nesse valor: antes de quitar os R$10 mil, você precisa quitar R$100,00. O problema é que você não foca nos R$100, que é algo possível para seu mês e sua semana: está sempre focado nos R$10 mil e fica reclamando e achando que nunca será possível. Ao invés de evoluir, você se dá ainda mais justificativas para não fazer e ainda aumenta sua dívida.O mesmo serve para os investimentos: você foca em investir R$ 1000 por mês, mas não consegue guardar nem R$50 de maneira consistente. Não existe rendimento e tempo que vão te fazer evoluir nos investimentos se você não começar com o que é possível. Você não vai atingir a liberdade financeira enquanto não começar a investir seus R$50 por mês, de maneira consistente e disciplinada. Quem não investe R$50, jamais vai investir R$1000. E é dessa forma que você passa a vida fazendo as mesmas promessas de ano novo: enriquecer, guardar dinheiro e emagrecer.Como colocar um ponto final nisso? Comece hoje: foque no que é possível fazer hoje! No máximo, nesta semana. Se você quer economizar, deve focar no que pode fazer nesta semana para gastar menos: deixar o cartão de crédito em casa. Excluir os aplicativos de compra do seu celular. Parar de seguir suas lojas preferidas, que te enchem de promoções e gatilhos para comprar. Não frequentar os lugares mais tentadores. Fazer listas para ir ao supermercado e gastar o necessário. O que você pode fazer hoje, nesta semana, que te deixa um pouquinho mais próximo no objetivo final?Isso é focar no processo: não conseguir cumprir 100% da meta não pode te impedir de cumprir 80%, ou até 50%. Talvez você não vai conseguir quitar sua dívida até o final do ano, mas pode diminuir muito o valor. Talvez não será possível, em quatro meses, atingir sua liberdade financeira, mas você pode terminar 2022 um pouco mais perto. Talvez não dê tempo de emagrecer aqueles 10 quilos que você gostaria, mas você pode emagrecer 5 quilos. Não dê essa desculpa de que 2022 já foi e vai deixar para o próximo ano: isso são só justificativas vazias que você dá para si mesmo, porque já não acredita que é possível.Quanto mais você conseguir cumprir as pequenas metas, mais confiante vai se sentir para conseguir cumprir as grandes. Por isso o processo é tão importante: fazer o pequeno te dá condições físicas e psicológicas para chegar no maior. Não deixe para 2022. Você precisa começar hoje! Tenha uma excelente semana, caro(a) leitor(a)!