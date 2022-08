Coluna semanal por Grazi Cavenaghi

publicado em 27/08/2022

Grazi Cavenaghi (Foto: Divulgação)

Quem nunca ligou para um amigo para pedir indicação de algo? Sempre que precisamos de alguma coisa, surge alguém na nossa mente para fazer a conexão. Eu sempre recebo alguns pedidos, e confesso que às vezes até me assusto, porque os outros têm uma visão de que eu conheço “milhões” de pessoas, e não é bem assim.Na realidade, eu amo pessoas, eu amo ouvir histórias, conhecer pessoas diferentes, ter visões de mundo diferentes, culturas diferentes. Isso me encanta! Sou daquelas que, em cada cidade que passa, tem alguém para ligar. O melhor de tudo, é que as pessoas se abrem e sempre tenho o privilégio de aprender com cada uma delas! Uma honra ouvir o outro. Você também é assim?Somos seres relacionais e é saudável mantermos um bom networking, desde que pautado na verdade e na troca dinâmica.Networking é um conceito muito usado em redes de negócios, no qual as pessoas se relacionam ajudando e criando oportunidades. Aliás, nós fazemos networking o tempo todo.Um conceito que descobri há algum tempo e que gosto mais que o networking é o netweaving, você conhece?Netweaving surgiu com o consultor Robert Littell, que já o propagava. O termo aparece no seu livro “The heart and art of netweaving” (O coração e a arte do netweaving). O termo é novo, mas isso sempre existiu. Aliás, Jesus Cristo é nosso maior exemplo, pois se relacionava com todos por puro amor.Sabe aquela expressão que às vezes ouvimos? “A vida é um tecido que tecemos juntos”. É isso!Netweaving é quando você vai “tecendo”, colaborando, comungando com o outro, sem esperar nada em troca. Fazer pelo bem comum. Eu ajudo porque escolho, porque sei que a vida acontece na troca, que não será daquele que ajudei que vou receber. É o fazer o bem sem olhar a quem. Aliás, isso nem precisaria ter um termo, é nosso maior propósito como ser humano - fazer o bem, sair da ignorância e seguir o caminho da existência nesta vida, evoluindo a cada dia rumo à sabedoria.Aliás, isso é a base da ética: eu indivíduo me conecto com a sociedade e, juntos, contribuímos para a espécie.Aqui na InspireAção, é a lógica que seguimos nas jornadas:1- A pessoa com ela mesmo - sua essência - IDENTIDADE;2 -A pessoa com o outro - seus relacionamentos - AMOR;3 -A pessoa com o todo - seu servir ao mundo, seu trabalho - AÇÃO.Acredite, a vida só tem resultado se nessa troca houver verdade. Não fazemos nada sozinhos, a vida acontece na troca com outras pessoas. A construção é sempre conjunta. Uma ilusão você achar que o que o outro não vê, ele não sente! Tudo acontece ao mesmo tempo: você é único e o Uno ao mesmo tempo.Por tudo isso e por viver o propósito da InspireAção - “Um mundo melhor por pessoas melhores”, que no dia 31 de agosto, na quarta-feira, teremos a nossa primera edição do evento INSPIREAÇÃO: Empreendedorismo, Liderança e Inovação Humana, que trará muito netweaving para os participantes e será nosso presente no mês de aniversário da nossa cidade.E como nosso foco é progredir, vamos juntos?Analise as suas relações: você está sendo verdadeiro?Só existe troca se tiver verdade, e assim amor. A verdade vem antes de tudo.Lembre-se: “tudo acontece ao mesmo tempo”.Esteja ao lado de pessoas que acreditem que é possível o mundo se você olhar o bom, o bem, o justo. Que é possível acreditar no amor, na vida, na abundância. Pessoas que entendem que não são perfeitas, que são vulneráveis, humanas, porém, que escolhem lutar diariamente por evoluírem.Pessoas que comungam contigo com o foco no bem comum.Termino a nossa troca de hoje com uma frase do livro mais lido do mundo, a Bíblia:“Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito.”Colossenses 3:14Faça networking, netweaving ou, simplesmente, uma conexão com verdade!Use o “elo perfeito”, use o AMOR, pois queremos um eu melhor, as pessoas à nossa volta melhores, um mundo melhor.Vamos juntos?Porque juntos somos +