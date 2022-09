Anote Aí

publicado em 27/09/2022

Para alguns que indagaram nas rodas políticas a origem do candidato a deputado federal Marcelo Hercolin, cuja candidatura está sendo trabalhada também em Votuporanga, a informação é de que ele é da região. Ex-prefeito de Santa Adélia (região de Catanduva), e com uma avaliação altamente positiva do seu governo, Marcelo está sendo motivado na campanha pelo governador Rodrigo Garcia e o vice Geninho Zuliani.Marcelo Hercolin ganhou expressão política pelo seu trabalho desenvolvido no governo na área da habitação. Consta que o seu nome foi motivado para concorrer a uma cadeira na Câmara Federal a partir da saída de Geninho Zuliani que foi escolhido para ser vice na chapa de Rodrigo Garcia. Marcelo chega para ocupar o seu espaço.Lideranças políticas locais apostam que o deputado Geninho Zuliani teve boa aceitação em Votuporanga, como deputado federal e teria tendência de votos. É esse prestígio político que um grupo de simpatizantes da candidatura dele quer transferir para Marcelo Hercolin. Entre os simpatizantes da candidatura está o empresário votuporanguense Arthur Passos Correia.*Confira mais desta coluna em nossa edição impressa e online para assinantes.