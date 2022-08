Anote Aí

publicado em 06/08/2022

Deputado Pinato reúne-se com as lideranças locais e visita a Santa Casa, neste sábado (Foto: Assessoria)

As apostas são de que hoje o recinto da Expo Show tende a receber o maior público da festa. Além do fato de ser sábado, dia propício para festejar sem a preocupação de trabalho no dia seguinte, a programação aponta para o show do sertanejo Luan Santana, focado como a maior atração. O pessoal da Seven Produções, organizadora do evento, está esperando o maior público da festa.Diante da expectativa para a maior noitada da Expo Show, uma das preocupações é o trânsito até o recinto. A recomendação é de que todos devem antecipar a sua chegada, ou seja evitar o horário de pico, e seguir um pouco mais cedo para o recinto. Ontem, a noitada de abertura surpreendeu pelo tamanho do público e a certeza de que quem foi gostou e aplaudiu. E volta hoje com mais fôlego.Aliás, os diversos segmentos da sociedade, ouvidos ontem pela rádio Cidade FM, manifestaram-se otimistas e até impressionados pela estrutura criada para sediar a Expo Show. Um trabalho gigantesco. O prefeito Jorge Seba vem sendo alvo de muitos cumprimentos pela qualidade da festa. Assim, está sendo restabelecida a volta de festas populares em Votuporanga.