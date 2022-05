Anote Aí

publicado em 10/05/2022

(Foto: Ricardo Stuckert/Instituto Lula)

Como era de se esperar, o ex-governador de SP Geraldo Alckmin, hoje no PSB, está confirmado como candidato a vice na chapa de Lula. Para os tucanos é um final da carreira melancólico para quem marcou época como governador. No entanto, os "petistas" apostam que o ex-governador soma entre os que querem Lula presidente.Na cidade, alguns fiéis admiradores de Geraldo Alckmin têm dito que o ex-governador "deu um tiro no pé". Para estes antigos admiradores de Alckmin seria melhor sucedido se mantivesse a sua pretensão política manifestada anteriormente: disputar o Palácio dos Bandeirantes.Muitos nomes de novatos pretendentes à Câmara Federal e a Assembleia Legislativa começam a ser ouvidos nas rodas políticas. Como não poderia deixar de ser, é de Rio Preto que vem o maior número de possíveis candidatos. E, certamente, o alvo deles é a nossa região. Há quem diga que de lá saem mais de 10 candidatos.