publicado em 26/03/2024

Votuporanga deve receber um inverno mais quente do que visto nos anos anteriores (Foto: A Cidade)

Thábata Waideman

Estagiária sob supervisão

O outono começou na última quarta-feira (20), e promete ser uma das estações com tempo seco e temperaturas acima da média em boa parte do país até o fim do período, que tem data marcada para o dia 21 de junho. Em Votuporanga, por exemplo, a expectativa é que as máximas ultrapassem os 33º.

O cenário é totalmente o contrário do outono do ano passado na cidade, onde a população presenciou uma estação com bastante quedas nas temperaturas. Em maio e junho do ano passado, Votuporanga viveu um tempo seco e com muitos dias de sol, mesmo em meio as baixas temperaturas.

No entanto, devido as mudanças climáticas dos últimos anos e a atmosfera mais quente influenciada pelo Oceano Atlântico mais aquecido, este ano o outono tende a ser de mais calor e tempo seco, maior do que o registrado no ano passado.

Com o início do outono, as primeiras semanas do clima em Votuporanga devem permanecer com altas temperaturas durante o dia, mas com possíveis pancadas de chuva a qualquer hora.

De acordo com a previsão do Climatempo, os próximos dias da nova estação devem ser quentes por conta da onda de calor que elevou as temperaturas na última semana do verão, mas por volta do dia 21 de abril, a frente fria deve avançar e quebrar o padrão de calor na região .

Ainda de acordo com o site essa região do estado tende a ter um mês de abril com temperaturas altas e previsão de chuva a partir da segunda quinzena. A partir do mês de maio a tendência climática que predomina é um tempo quente e mais seco, mas as tardes mais amenas por consequência da entrada de uma maior frente fria.