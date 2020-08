Evento contará com a participação de um time de especialistas no segmento e será realizado entre os dias 17 e 27 de agosto

publicado em 13/08/2020

(Foto: Divulgação/Secretaria de Agricultura e Abastecimento)

Com informações relevantes para produtores, pecuaristas e laticínios, o Ciclo de Palestras – Tecnologia de Queijos, que será realizado pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado entre 17 e 27 de agosto, reunirá um time de especialistas do segmento acadêmico e da iniciativa privada.“Estamos com grande expectativa para o evento, visto que, em face de seu caráter on-line, contaremos com a participação de especialistas, como é o caso do professor Luís Roberto Batista, docente da Universidade Federal de Lavras. Acreditamos que será uma oportunidade única de reunir, em um mesmo evento, profissionais reconhecidos de diversas regiões do país”, explica César Afonso Gonçalves Frizo, engenheiro agrônomo responsável pela Casa da Agricultura de Cunha, e um dos organizadores do evento, que conta com a parceria do Sindicato da Agricultura Familiar do município.A bovinocultura leiteira é a atividade agropecuária mais importante em termos socioeconômicos dessa região inserida no Vale do Paraíba, ocupando extensa área territorial e importante contingente de trabalhadores, de tal modo que, a região de Guaratinguetá tem relevância como a principal bacia leiteira do estado de São Paulo.Nesse cenário, o município de Cunha representa uma parcela grande dessa produção, se destacando por ser o único que possui um Sistema de Inspeção Municipal (SIM), instalado e ativo.Por meio da Coordenadoria de Desenvolvimento Rural Sustentável (CDRS) Regional Guaratinguetá e da Casa de Agricultura de Cunha, a Secretaria vem desenvolvendo há cerca de dois anos trabalhos de apoio aos produtores em melhoria dos processos produtivos, boas práticas de fabricação, auxílio à regularização e organização social, bem como apoio no fortalecimento e expansão do SIM, com capacitações, cursos, difusão de conhecimento e materiais editoriais.