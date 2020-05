Confira detalhes de falecimento e sepultamento

publicado em 20/05/2020

(Foto: Arquivo Pessoal/A Cidade)

Faleceu na madrugada desta quarta-feira, aos 89 anos, o querido Jose´ Alexandre Pereira Ju´nior. Foi comerciante por muitos anos, um dos pioneiros em loja de tecidos em Votuporanga e como membro da Congregação Cristã do Brasil (CCB) era muito conhecido. Deixa a esposa Stela Maria (em memória), 8 filhos, Dayse, Ivone, Maisa, Adriana, Denise, Alexandre, Eduardo e Nelson. Seu sepultamento sera´ a`s 17 horas no Cemitério Municipal de Votuporanga.