Saiba os detalhes de velórios e sepultamentos

publicado em 15/01/2020

José Antônio de CarvalhoFaleceu nesta quarta-feira (15) José Antônio de Carvalho, aos 72 anos. Natural de Sertanópolis (PR), teve como último endereço rua Paraguai, no bairro Vila América, em Votuporanga. Ele trabalhou como eletricista e deixou a filha Valéria, além dos demais amigos e familiares. Seu sepultamento ocorreu nesta quarta-feira (15), às 17h, no Cemitério Jardim das Flores.Yracy Guilherme DomingosFaleceu nesta quarta-feira (15)Yracy Guilherme Domingos, aos 92 anos. Natural de Lajeado (MG), teve como último endereço rua Uruguai, no bairro Bandeirantes, em Votuporanga. A do lar e deixou os filhos Irene, Antônio, Aparecida, Dirce, Neusa, Inês, Jerônimo (em memória), Aldo, Maria, Lourdes, Divino, Elidia, Elizete, Márcio e Marcos, além dos demais amigos e familiares. Seu sepultamento ocorre nesta quinta-feira (16), às 16h, no Cemitério Municipal de Votuporanga.Omar CecilioRomeraFaleceu nesta quarta-feira (15) Omar CecilioRomera, aos 69 anos. Natural de Votuporanga, teve como último endereço rua Jose Campos Lario, no bairro Jardim Portal das Brisas, em Votuporanga. Ele trabalhou como segurança municipal e deixou a esposa Ana Maria, os filhos Lucas e Anna Priscilla, além dos demais amigos e familiares. Seu sepultamento ocorre nesta quinta-feira (16), às 15h, no Cemitério Jardim das Flores.