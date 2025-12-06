O 1º Futebol Solidário, uma realização do Rotary Club Votuporanga, reuniu grandes nomes do esporte em nome da solidariedade
Grandes nomes do futebol enfrentaram um combinado da cidade de Votuporanga na Arena Plínio Marin (Foto: Prefeitura de Votuporanga)
O 1º Futebol Solidário, iniciativa promovida pelo Rotary Club Votuporanga, uniu esporte e solidariedade na tarde do último sábado, na Arena Plínio Marin, em um evento cuja projeção futura é incorporar a participação de cantores, youtubers e influencers.
A entrada para o jogo beneficente foi a doação de 1 litro de leite, que foi encaminhado ao Fundo Social de Solidariedade e posteriormente distribuído às entidades assistenciais do município – 1.066 litros foram arrecadados, além de mais de 20 quilos de alimentos não perecíveis. A partida reuniu conhecidos nomes do futebol brasileiro em uma ação contra um combinado da cidade.
Entre os participantes estiveram Neto, ex-jogador do Corinthians e apresentador da Band, o ex-goleiro e comentarista Veloso, Batata, Rosiney, o árbitro Oscar Roberto de Godoy, Paulinho Maclaren, Gadelha, Preto, André Cunha, Galeano, Thiago Ribeiro, Maurinho e Wendel. A narração ficou a cargo de Rogério de Assis, narrador da Rádio Bandeirantes e colunista do jornal A Cidade. O placar final, que não era o foco da tarde, terminou em 7 a 4 para o time de estrelas.
A avaliação do presidente do Rotary Club, André Nascimento, é extremamente positiva, como destacou ao comentar o resultado da ação. “O nosso coração está transbordando de gratidão e alegria por conseguir contribuir com a cidade, com as mais de 35 entidades. Foi uma tarde maravilhosa, população compareceu em peso; então, só temos a agradecer”, afirmou.
Questionado sobre uma possível segunda edição, ele acrescentou: “Com apoio a gente chega longe. Então, quem sabe? O ano de 2026 está logo aí, então vamos poder organizar mais uma vez, talvez trazer até mais estrelas, quem sabe cantores, artistas, youtubers, influencers e fazer uma grande festa”.
O evento contou com o apoio da Prefeitura Municipal de Votuporanga, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, dirigida por Marcello Stringari, e do Fundo Social de Solidariedade, presidido pela primeira-dama Rose Seba. “Cada pessoa que esteve na Arena fez mais do que torcer: fez o bem. Essas doações chegam como esperança para muitas famílias. Somos profundamente gratos por esse gesto coletivo de amor e solidariedade”, comentou Rose.
Sorteio da campanha Ação Solidária
Após o jogo foi sorteada uma Honda Biz 0 km da campanha Ação Solidária, iniciativa conjunta do Rotary Club e do Fundo Social de Solidariedade. A ganhadora foi Gislaine Carina Moreira Oliveira, moradora de Américo de Campos. Aos 34 anos, professora da rede municipal, ela contou que o prêmio chegou em ótima hora.
Gislaine é casada, mãe de uma menina de 10 anos, e participou do sorteio após doar R$ 10 para a Associação Beneficente Irmã Elvira, recebendo dois cupons.
“Fiquei muito feliz, porque eu nunca tinha ganhado nada em sorteio. Estou até agora sem acreditar”, destacou. Após o anúncio, Gislaine disse que começou a receber inúmeras ligações de amigos e conhecidos de Américo de Campos que estavam na Arena acompanhando o jogo. “Foi emocionante”, vibrou.