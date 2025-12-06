O 1º Futebol Solidário, uma realização do Rotary Club Votuporanga, reuniu grandes nomes do esporte em nome da solidariedade

publicado em 09/12/2025

Grandes nomes do futebol enfrentaram um combinado da cidade de Votuporanga na Arena Plínio Marin (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brO 1º Futebol Solidário, iniciativa promovida pelo Rotary Club Votuporanga, uniu esporte e solidariedade na tarde do último sábado, na Arena Plínio Marin, em um evento cuja projeção futura é incorporar a participação de cantores, youtubers e influencers.A entrada para o jogo beneficente foi a doação de 1 litro de leite, que foi encaminhado ao Fundo Social de Solidariedade e posteriormente distribuído às entidades assistenciais do município – 1.066 litros foram arrecadados, além de mais de 20 quilos de alimentos não perecíveis. A partida reuniu conhecidos nomes do futebol brasileiro em uma ação contra um combinado da cidade.Entre os participantes estiveram Neto, ex-jogador do Corinthians e apresentador da Band, o ex-goleiro e comentarista Veloso, Batata, Rosiney, o árbitro Oscar Roberto de Godoy, Paulinho Maclaren, Gadelha, Preto, André Cunha, Galeano, Thiago Ribeiro, Maurinho e Wendel. A narração ficou a cargo de Rogério de Assis, narrador da Rádio Bandeirantes e colunista do jornal A Cidade. O placar final, que não era o foco da tarde, terminou em 7 a 4 para o time de estrelas.A avaliação do presidente do Rotary Club, André Nascimento, é extremamente positiva, como destacou ao comentar o resultado da ação. “O nosso coração está transbordando de gratidão e alegria por conseguir contribuir com a cidade, com as mais de 35 entidades. Foi uma tarde maravilhosa, população compareceu em peso; então, só temos a agradecer”, afirmou.Questionado sobre uma possível segunda edição, ele acrescentou: “Com apoio a gente chega longe. Então, quem sabe? O ano de 2026 está logo aí, então vamos poder organizar mais uma vez, talvez trazer até mais estrelas, quem sabe cantores, artistas, youtubers, influencers e fazer uma grande festa”.O evento contou com o apoio da Prefeitura Municipal de Votuporanga, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, dirigida por Marcello Stringari, e do Fundo Social de Solidariedade, presidido pela primeira-dama Rose Seba. “Cada pessoa que esteve na Arena fez mais do que torcer: fez o bem. Essas doações chegam como esperança para muitas famílias. Somos profundamente gratos por esse gesto coletivo de amor e solidariedade”, comentou Rose.Após o jogo foi sorteada uma Honda Biz 0 km da campanha Ação Solidária, iniciativa conjunta do Rotary Club e do Fundo Social de Solidariedade. A ganhadora foi Gislaine Carina Moreira Oliveira, moradora de Américo de Campos. Aos 34 anos, professora da rede municipal, ela contou que o prêmio chegou em ótima hora.Gislaine é casada, mãe de uma menina de 10 anos, e participou do sorteio após doar R$ 10 para a Associação Beneficente Irmã Elvira, recebendo dois cupons.“Fiquei muito feliz, porque eu nunca tinha ganhado nada em sorteio. Estou até agora sem acreditar”, destacou. Após o anúncio, Gislaine disse que começou a receber inúmeras ligações de amigos e conhecidos de Américo de Campos que estavam na Arena acompanhando o jogo. “Foi emocionante”, vibrou.