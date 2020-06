A LOF Professional já está em vários salões do Brasil além de ser vendida no site da Época Cosméticos

publicado em 25/06/2020

A sede final da LOF Professional foi instalada na Avenida Vale do Sol, em Votuporanga (Foto: Divulgação LOF)

Fundada por um grupo de amigos apaixonados por Votuporanga,que se juntaram à dois cabeleireiros renomados, sócios de um dos salões mais prestigiados de São Paulo, a LOF Professional, uma marca contemporânea, sofisticada e simples ao mesmo tempo, focada em oferecer produtos de altíssima performance, inaugurou recentemente sua sede final na cidade.

A LOF Professional já está em vários salões do Brasil além de ser vendida no site da Época Cosméticos. Sua linha engloba produtos para cabelos danificados, loiros, veganos, leave-in e óleo finalizador. Para 2020 serão lançados novos produtos para ampliar sua linha e participação no mercado profissional.

Trata-se de uma marca com propósito, que respeita o meio ambiente, abraça causas sociais; e ainda se preocupa em valorizar fornecedores e parceiros. E assim, nasce uma nova marca com 40 anos de experiência.