Índice de correção foi mantido pelo terceiro ano consecutivo, sendo o menor dos últimos anos

publicado em 26/11/2019

Votuporanga é uma cidade com baixo índice de perda de água na rede (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

A tarifa de água em Votuporanga terá a mesma correção dos últimos três anos. O decreto com os valores das tarifas e serviços válidos para 2020 foi publicado nesta terça-feira (26/11) pela Saev Ambiental, no Diário Oficial do Município.Os números previstos para 2020 farão com que o município continue praticando uma das menores tarifas do Estado de São Paulo. Uma família cujo gasto mensal de água e esgoto hoje é de R$32,15, por exemplo, passará a pagar R$34,04 em 2020. Uma variação de apenas R$1,89. Enquanto que moradores de municípios atendidos pela Sabesp, pagariam R$47,12, valor superior em R$13,08.Em Votuporanga, a tarifa de esgoto também é uma das mais baixas entre os municípios paulistas. “Aqui, o cálculo para definir o valor da tarifa de esgoto é feito em cima de 80% do valor da taxa de água paga pelo morador em determinado mês. Esse mesmo percentual chega a 100% em cidades como Fernandópolis, Catanduva e São José do Rio Preto e 96% em Mirassol. Ou seja, nessas cidades a tarifa de esgoto acaba sendo mais alta”, explica o superintendente da autarquia, Waldecy Bortoloti.A variação de 5,89% manteve a queda histórica sendo iguais aos anos de 2018 e 2019. O índice está abaixo da média registrada entre os anos de 2013 e 2017, que foi de 11,96%, chegando à marca de 18,78%, em 2015. As correções são praticadas anualmente.Os novos valores começam a valer a partir de janeiro de 2020. Dúvidas podem ser solucionadas com a Saev Ambiental pelo 0800-770-1950.InvestimentosA Saev Ambiental está com várias obras em andamento que irão contribuir ainda mais com a qualidade no serviço prestado. Uma delas é o 4º Poço Profundo situado na Região Oeste, que deverá ser inaugurado no início do ano. A execução da Estação de Tratamento de Esgotos da Vila Carvalho, a Rede de Esgotos do Centro de Eventos de Votuporanga e a Interligação dos Poços Profundos da Região Sudeste com a Região Sul também são investimentos previstos para 2020.“Votuporanga se destaca pelos investimentos em saneamento básico e temos também, compromisso com a amortização dos Contratos de Financiamento da ETE de Votuporanga e da Ampliação dos Sistemas de Abastecimento de Água nas Regiões Sudeste e Oeste”, reforçou o superintendente da Saev Ambiental.Votuporanga é uma cidade com baixo índice de perda de água na rede, isso significa eficiência nos serviços de manutenção, agilidade no conserto e atualização periódica dos equipamentos. A cidade tem serviços de excelência, oferta de água de qualidade aos munícipes e, além de tudo, é praticado um preço justo.