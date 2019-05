A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, utilizará 33,33% do local para o Banco de Alimentos

publicado em 28/05/2019

O projeto busca aumentar oportunidades de emprego e renda, inclusão social e promover a conservação dos produtos naturais (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Pensando no desenvolvimento econômico e incentivo à agricultura familiar para alavancar a venda de produtos hortifruti, Votuporanga ganhará, na gestão do Prefeito João Dado, um barracão para armazenamento, distribuição e processamento de vegetais e legumes com a finalidade de expansão de mercado e incremento de comercialização dos alimentos.

O Município foi contemplado pelo projeto de Desenvolvimento Rural Sustentável – Microbacias II, do Governo do Estado de São Paulo, executado pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento, por meio da Coordenadoria de Assistência Integral (CATI) e pela Secretaria do Meio Ambiente, por meio da Coordenadoria de Biodiversidade e Recursos Naturais (CBRN). O projeto busca aumentar oportunidades de emprego e renda, inclusão social e promover a conservação dos produtos naturais.

Para a construção de um packing house, como é chamado o barracão com 450,14 m², o Município realizou a concessão onerosa de uma área pública para construção do espaço para armazenamento e processamento de grãos e produtos agrícolas, sendo que 33,33% do local será utilizado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, destinados ao Banco de Alimentos.

O restante será utilizado pela Cooperativa Agropecuária dos Apicultores da Região Noroeste de São Paulo (Coapinsp), que atualmente atende o mercado comprador do produto in natura, entregues em caixas destinadas ao PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar) e PAA (Programa de Aquisição de Alimentos), direcionadas à merenda escolar de Votuporanga.

O valor total investido corresponde a R$ 526.104,94, sendo que o Governo do Estado de São Paulo, por meio do Banco Mundial, investiu R$ 368.273,46 e a contrapartida, R$ 157.831,48, foi feita pelos agricultores familiares e Prefeitura de Votuporanga.