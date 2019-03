Encontro foi realizado na noite de quinta-feira (28/03), no Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo”

publicado em 29/03/2019

Encontro foi realizado na noite de quinta-feira (28/03), no Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo” (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

A Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria Municipal da Educação, promoveu uma reunião com pais de alunos da Rede Municipal de Ensino e de escolas particulares para orientá-los sobre o uso consciente da internet. O encontro foi realizado na quinta-feira (28/03), às 19h30, no Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo”.

Estiveram presentes no evento o Prefeito João Dado, a primeira-dama e Presidente do Fundo Social de Solidariedade, Mônica Pesciotto de Carvalho, o Secretário Municipal da Educação, Marcelo Batista, o vereador Daniel David, o Secretário da Diversidade Cultural da Secretaria Especial da Cultura do Ministério da Cidadania, Gustavo Carvalho Amaral, o Coordenador da rede de Saúde Mental, Reinaldo de Carvalho, e o assessor pedagógico, Anderson Bençal Indalécio. Segundo o Secretário Municipal da Educação, Marcelo Batista, é importante resgatar os laços e vínculos entre pais e filhos para a formação da Educação. “Diante dos riscos na internet, é necessário que façamos a conscientização para que pais e crianças estejam preparados para situações adversas encontradas na rede. Nós demos informações e orientações importantes e pertinentes aos estímulos e incentivos oriundos do impacto ocasionado pelo mal-uso dos recursos midiáticos e tecnológicos no contexto familiar e escolar. Além disso, ressaltamos a importância da relação entre pais e filhos para a formação das crianças, porque a Educação precisa dessa parceria com as famílias”.

De acordo com o Prefeito João Dado, é preciso que as famílias voltem às raízes da Educação. “É um momento de retornar à realidade, porque não estamos vivendo a realidade do que nos faz bem, em que a família é a proteção do ser humano”.





O Secretário da Diversidade Cultural da Secretaria Especial da Cultura do Ministério da Cidadania, servidor de carreira do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios com experiência e atuação na Vara da Infância e da Juventude, Gustavo Carvalho Amaral, afirmou que a “Educação é dever dos pais e desejamos que eles não se furtem de educar seus filhos para evitar que, futuramente, eles estejam ocupando os bancos dos réus”.

A iniciativa da reunião surgiu do vereador Daniel David, que observou a necessidade de orientar os pais sobre os perigos na internet. “Notei que meu filho se assustou com alguns conteúdos que estão viralizando na internet e decidir procurar a Secretaria Municipal da Educação para discutir sobre quais medidas poderíamos adotar para orientar e evitar situações adversas”.





Referências psíquicas





O psicólogo e Coordenador da rede de Saúde Mental do Município, Reinaldo de Carvalho, falou sobre a influência que as mídias digitais exercem sobre as crianças nos tempos atuais e citou como exemplo diversos youtubers. “Eles despertam curiosidade, se aproximam pela linguagem e com isso, estão ocupando a referência que deveria ser do pai e da mãe. Precisamos reverter isso urgente”, alertou.





Capacitação