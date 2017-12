A maioria das pessoas acreditava que o nome mais registrado neste ano seria Enzo, mas se enganaram

publicado em 30/12/2017

Os pais de primeira viagem, Yasmin Pedroso e Leandro Zanin, foram um dos casais que escolheram o nome Alice para a filha (Foto: Arquivo Pessoal)

Da RedaçãoA maioria das pessoas acreditava que o nome mais registrado neste ano seria Enzo, mas se enganaram. Nesta semana, foi divulgado pela Associação dos Registradores de Pessoas Naturais do Estado de São Paulo, a Arpen-SP, o ranking dos nomes mais frequentes nas certidões de nascimento deste ano.Miguel e Alice lideraram o ranking no Estado de São Paulo. De acordo com o balanço, 25.710 crianças foram registradas com o nome Miguel. Já entre as meninas, foram registradas 18.508 crianças com o nome Alice. Em Votuporanga, a lista não foi diferente: nasceram 40 crianças com o nome Miguel e 26 com o nome Alice.Os pais de primeira viagem, Yasmin Pedroso e Leandro Zanin, foram um dos casais que escolheram o nome Alice para a filha. A pequena tem três meses e foi muito bem recebida em casa. A mãe contou ao A Cidade que a escolha foi por conta do significado. “Escolhemos o nome porque significa ser verdadeira, objetiva, responsável, otimista, sociável e extrovertida. Ela foi a coisa mais incrível que aconteceu na minha vida”, afirmou Yasmin Pedroso.Miguel foi o nome escolhido pelos pais Lívia Bacani de Oliveira e Danilo Bacani. A mãe afirmou que sempre gostou do nome e o escolheu para o filho que chegou de surpresa. “Eu tive três gestações e ele é o meu primeiro filho. Descobri fazendo exames e é só alegria. Ele tem nove meses e meio”, disse ao A Cidade.Em seguida, o nome masculino mais registrado na cidade foi Arthur, sendo 29 crianças, e Helena, em que 26 crianças foram registradas com o nome. Em Votuporanga, o nome Enzo ficou em 11º lugar no ranking, sendo que 12 meninos foram registrados.