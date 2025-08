Artigo de Jorge Felipe Gonçalves Zanetti

publicado em 05/08/2025

No próximo dia 8 de agosto, Votuporanga celebra 88 anos de história, marcada por coragem, trabalho e visão de futuro. Ao longo dessas décadas, nossa cidade consolidou-se como um polo de dinamismo econômico, social e cultural no Noroeste Paulista. Esse progresso não aconteceu por acaso. Foi construído, dia após dia, pelas mãos de empreendedores, lideranças e instituições comprometidas com o desenvolvimento local sustentável.O protagonismo das micro e pequenas empresas é evidente. Elas representam a maioria dos negócios votuporanguenses e são responsáveis por uma expressiva parcela da geração de empregos, renda e inovação. Estão presentes em cada rua, bairro e setor da economia: do comércio vibrante ao setor de serviços, da indústria diversificada ao agronegócio competitivo. Esses empreendedores são, verdadeiramente, os agentes da transformação cotidiana de nossa cidade.Como ninguém faz nada sozinho, Votuporanga conta com um ecossistema empreendedor robusto e cada vez mais integrado. Instituições de ensino e organizações de classe como a Associação Comercial, o Senai, o Sebrae-SP, o Sincomércio, o Sindicato Rural, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a Secretaria de Cultura e Turismo, a Prefeitura e a Câmara Municipal, dentre outras, têm somado esforços para criar um ambiente favorável à inovação, à qualificação profissional e à sustentabilidade dos negócios locais.O Sebrae-SP tem atuado como um articulador estratégico nesse processo, promovendo capacitações, consultorias, acesso a mercados e fortalecimento de políticas públicas voltadas aos pequenos negócios. A presença do Sebrae Aqui e a atuação da unidade regional reforçam o compromisso com a interiorização do desenvolvimento e o apoio direto aos empreendedores de Votuporanga.Com base nesse legado, olhamos para o futuro com entusiasmo. Votuporanga tem vocações claras que podem ser alavancadas com inteligência territorial e inovação: a força do agronegócio, a indústria moveleira, o potencial turístico-cultural, os setores de saúde, educação e tecnologia. Com planejamento e cooperação, é possível transformar essas vocações em diferenciais competitivos regionais. Tornando-se a grande locomotiva do noroeste paulista e trazendo consigo as demais cidades da região, fazendo com que ninguém fique para trás.Celebrar os 88 anos de Votuporanga é, portanto, reafirmar nosso compromisso coletivo com um futuro de inclusão, prosperidade e protagonismo regional. Que cada cidadão e cada instituição se veja como parte ativa deste processo, pois o desenvolvimento que queremos depende da colaboração de todos.Parabéns, Votuporanga! Que os próximos anos sejam ainda mais promissores, sustentados por empreendedores fortes, parcerias inteligentes e uma visão de cidade inovadora e acolhedora.