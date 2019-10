Rachel Juraski

publicado em 05/10/2019

Recentemente descobri um lance que mudou minha vida. E agora quero compartilhar com todo mundo, porque me ajudou demais. É o seguinte:

Você não precisa ser forte.

Sabe quando acontece uma tragédia na sua vida e as pessoas falam “ah, mas você precisa ser forte, não pode se entregar, não”, sabe?

Então, cara. O lance é: você não precisa ser forte. Essa baita merda que tá rolando aí, ela te credencia para ser fraco. Para sofrer o tanto que precisar, para chorar rios infindáveis de lágrimas, para reclamar todos os dias. Sim, você pode experimentar essa oitava maravilha da psique humana que é a fragilidade. Deixe que as pessoas à sua volta tomem conta de você e se preocupem contigo. Permita-se ser sensível e lidar com todas as formas que a sensibilidade se apresentar.

“Eu tenho vontade de chorar todos os dias”

You go for it. Chore. Aí chore mais. Chore no banho e saindo do banho. Chore na cama, afundando o rosto no travesseiro. Deixe as músicas mais tristes do mundo servirem de combustível para o seu choro. Chore até ficar deformado de tão inchado e vermelho. Assoe o nariz na ponta da camiseta. Apoie a testa no ombro de um amigo e sinta seu corpo ser sacudido pelos soluços.

“Ah, mas eu tô muito triste, eu não posso ficar assim”

É ÓBVIO QUE VOCÊ PODE. Não só pode como precisa. E aqui vai o meu segredo especial para você que tá enfrentando um luto, um término de relacionamento, uma demissão inesperada, uma mudança de endereço que te separou das pessoas que você mais ama:

sofrimento a gente paga à vista, nunca parcelado.

Nunca parcele sua angústia, seu pesar. Sofra tudo o que tem para sofrer aqui e agora. E nunca deixe outras pessoas ditarem quanto cada tragédia merece ser sofrida. Não se deixe influenciar pelos sommeliers de sofrimento. Pode sofrer pelo prazo que quiser, contanto que seja de uma vez.

Porque aí você nunca mais vai se deixar abater por essa merda aí. Vai ficar só a lembrança triste e o gosto amargo na boca. Mas terá passado.