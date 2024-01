Uma espécie de calendário onde mensalmente será realizada, de forma gratuita, uma ação preventiva atribuída a uma cor que fará alusão a um tema a ser trabalhado nos Consultórios Municipais

publicado em 09/01/2024

Pensando em dar continuidade no bem-estar e saúde da população em 2024, a Secretaria da Saúde desenvolveu o "Cronograma Anual de Ações da Atenção Primária à Saúde", uma espécie de calendário onde mensalmente será realizada, de forma gratuita, uma ação preventiva atribuída a uma cor que fará alusão a um tema a ser trabalhado nos Consultórios Municipais.

O cronograma terá início já neste mês com o 'Janeiro Roxo', no Combate e Prevenção da Hanseníase; o 'Fevereiro Colorido' abordará a Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência e Dia Nacional de Combate às Drogas e Alcoolismo; o Dia Internacional da Mulher será comemorado no 'Março Pink', com a Campanha de Mamografia e Papanicolau; no mês seguinte, o 'Abril Colorido' abordará o Dia Mundial da Conscientização do Autismo e também da Atividade Física; 'Maio Laranja' vai tratar do Dia Mundial da Hipertensão Arterial (pressão alta); e encerrando o primeiro semestre o 'Junho Vermelho' é dedicado ao Mês da Doação de Sangue e Dia da Imunização.

Iniciando o segundo semestre, a Semana de Combate às Hepatites Virais será realizada no 'Julho Amarelo'; o Mês do Aleitamento Materno e Semana Mundial da Amamentação e Primeiríssima Infância serão temas do 'Agosto Dourado'; a Prevenção ao Suicídio vai ser abordado no 'Setembro Amarelo'; os tradicionais 'Outubro Rosa' e 'Novembro Azul', serão direcionados à Conscientização sobre o Câncer de Mama, Dia Mundial do Diabetes e Combate ao Câncer de Próstata e Saúde do home, respectivamente; e o 'Dezembro Vermelho' encerrará o cronograma anual com a Campanha Nacional de Prevenção ao HIV/Aids e outras Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST's).