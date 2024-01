Mesmo que a área seja ampla e apresente opções de carreiras, a promoção da saúde por meio da alimentação é o objetivo central do curso de Nutrição

publicado em 09/01/2024

Cada vez mais, o nutricionista tem ganhado importância social, uma vez que a relação do ser humano com a comida vai além dos cuidados com a balança. Atualmente, a área está em evidência devido à crescente atenção das pessoas por uma alimentação saudável, bem-estar e promoção à saúde.

A coordenadora do curso de Nutrição da Unifev, Profa. Dra. Letícia Barufi Fernandes destaca que o nutricionista pode ser considerado um dos profissionais mais importantes em termos de saúde pública. “Uma de suas atividades é promover a saúde a partir dos alimentos. Ele contribui para estabelecer hábitos que possam prevenir doenças metabólicas, como diabetes e obesidade, ou distúrbios causados pela alimentação irregular. Uma abordagem nutricional com planos alimentares alinhados ao contexto de cada paciente, ajuda a prevenir esses males”.

A atuação do profissional da nutrição tem seu espaço garantido em vários setores - clínica, esportiva, infantil, estética, indústria alimentícia, marketing nutricional, assessoria, consultoria, saúde pública e até mesmo auditoria, docência e pesquisa.

Na Unifev, o curso de Nutrição dispõe de diferenciais importantes para que o profissional se destaque no mercado de trabalho. “A estrutura contempla laboratórios modernos e bem equipados para que o aluno experimente o conteúdo abordado na sala de aula, contando ainda com uma Clínica-Escola que possibilita a vivência profissional”, ressalta a coordenadora.

Na Clínica-Escola, o estudante tem a oportunidade de aprender na prática. As consultas à população são gratuitas, individuais e personalizadas, conforme as análises de consumo alimentar, orientação nutricional, além de avaliações e controle do Índice de Massa Corporal (IMC), utilizando-se de um exame de bioimpedância para medir a composição corporal completa de uma pessoa, destaca Letícia. “Os atendimentos são realizados pelos alunos, sob a supervisão dos professores, mediante indicações médicas, via encaminhamento de unidades de saúde municipais”.

O curso também desenvolve práticas e estágios externos beneficiando comunidade, empresas e instituições públicas e privadas conveniadas, atuando nas diversas áreas da Nutrição: Clínica (ambulatorial e hospitalar), Social (escolas e consultórios municipais), Unidade de Alimentação e Nutrição (hospitais e cozinhas industriais) sob à supervisão direta dos professores.

Recém-formada em Nutrição pela Unifev, Caroline Cássia de Freitas Carrilho participou da cerimônia de colação de grau em dezembro de 2023 e, segundo ela, a graduação foi fundamental para iniciar o processo de consolidação da sua carreira. “O curso permitiu ter experiências marcantes e incríveis que vou levar para o resto da minha vida. Aprendi de forma extraordinária o quão importante é a nutrição na melhora da qualidade de vida das pessoas e como a alimentação influencia em todos os processos do nosso corpo. Cada aula ministrada por nossos professores foi uma experiência diferente, desde as aulas teóricas até as aulas práticas”.